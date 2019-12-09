Bilgisayarların bir sonraki versiyonu olması beklenen kuantum bilgisayar alanında iddialı olan Intel, bu alandaki mücadelenin uzun süreçteki kazananı olacağına inanıyor. Bu bağlamda şirket, yeni teknolojisini duyurdu.

Google ve IBM gibi firmaların gündem konularından biri de kuantum bilgisayarlar. Teknoloji devleri, bu alanda yarış hâlinde. Intel ise yeni teknolojisi sayesinde bu yarışın galibi olacağına inanıyor. Intel, geçtiğimiz günlerde özelliklerini açıklamadığı bir kuantum bilgisayarı sergilemişti. Uzmanlar bu cihazın 26 kübit kapasitesi olduğunu tahmin ediyordu. Firma, rakiplerinde olmayan işlemci üretme bilgisinin bu mücadelede kendilerine avantaj sağlayacağına, Google ve IBM’den daha iyi işlemciler yapacaklarına emin.

Intel, genelde kuantum bilgisayarlarda dış ünitede yer alan ve kübitleri kontrol eden iri kıyım dış üniteleri el boyutunda bir karta sığdırmayı başardı. Bu teknolojinin nasıl çalıştığını ve neden oldukça büyük önem arz edebileceğini anlamak için ise kuantum bilgisayarların çalışma şekline bakmak gerekiyor.

Kuantum bilgisayarlar nasıl çalışıyor?

Kuantum bilgisayarlarda atomaltı parçacıklar kesin olmayan bir süperpozisyonda bulunurlar. Yani bu kuantum bitleri, aynı anda 2 veya daha fazla hâlde olabilir. Örneğin bir ışık fotonu iki farklı şekilde kutuplaştırılabilir. Sahip oldukları bu kesinlikten uzak durum sebebiyle kübitler aynı anda her durumdadır. Ölçüm yapıldığında ise tek bir durum ortaya çıkar.

Bir atom altı parçacığı süperpozisyonda tutmak için parçacığı neredeyse mutlak sıfır noktasına kadar soğutmak gerekir. Ayrıca parçacığın mikrodalga salınımları arasında kalması da şarttır. Bu iki sebeple kuantum bilgisayarlar oldukça büyük olur. Genelde büyükçe bir buzdolabından hallice soğutma bölgeleri ve dış mikrodalga üniteleri nedeniyle bu cihazlar oldukça iri hâle geliyor.

Intel'in teknolojisi kuantum bilgisayarları küçültüyor:

Intel’in Horse Ridge adlı yeni kontrol yongası ise bu mikrodalga sisteminin büyük kısmını cihazın soğutucu bölmesi içine yerleştirebilmeyi sağlıyor. Intel'in kuantum donanım bölümü başkanı Jim Clarke, bu entegrasyonu firmanın kullandığı kübitlerin mümkün kıldığını söyledi. Silikon dönüş kübiti adı verilen bu kübitler, rakiplerinden daha yüksek sıcaklıklarda da çalışabiliyor.

Donanımı küçültme, daha güvenilir kuantum bilgisayarlar için önemli zira kullanılabilir versiyonlarda bir avuç kübitten daha fazlası olması gerekecek. İhtiyaca göre binlerce veya milyonlarca kübit kullanılabilecek ve bu kübitler, birbirlerini doğrulayacak kontrol mekanizmaları olarak kullanılacak.

Intel geleneksel işlemcilerdeki başarısını başka alanlara taşımakta oldukça zorlandı. Firma, mobil işlemcilerde beklenen başarıyı gösteremedi ve en sonunda 5G departmanını da başka faktörlerin de etkisiyle sattı. Sizce firma kuantum bilgisayarlarda iddia ettiği kadar başarılı olabilecek mi?