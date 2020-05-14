Intel, Kurumsal Sorumluluk Raporu'nun bu yılki versiyonunu bugün yayınladı. Yayında, Intel'in koronavirüs salgınıyla mücadeledeki çabalarına dikkat çekiliyor. Öte yandan yine raporda Intel'in 2030'a kadar faaliyetlerini belirleyecek 10 yıllık planın ayrıntıları da yer alıyor.

Koronavirüs salgını, birçok teknoloji devini salgınla mücadelede inisiyatif almaya yöneltti. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan ABD'li Intel de yıllık olarak açıkladığı Kurumsal Sorumluluk Raporu'nun (CRR) 2020 versiyonunda, salgınla mücadelede şirketin oynadığı role dikkat çekiyor.

Raporda şirketlerin dünyada meydana gelen zorluklarla mücadelede iş birliği yaklaşımını geliştirmesi gerektiği ve bunun için koronavirüs salgınının iyi bir örnek oluşturabileceği vurgulanıyor. Intel'in bu kapsamda şimdiye kadar sağlık çalışanlarına ve yerel topluluklara destekle birlikte salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan teknolojilere erişimi hızlandırmak için 60 milyon doların üzerinde yardım yaptığı belirtiliyor. Yine COVID-19'la mücadele kapsamında Intel, çalışanlarına ek olarak 100 milyon dolar ödeme yaptı.

İklim değişikliği ve iş yerinde katılımcılık öncelikler arasında yer alıyor:

80 sayfalık raporda 10 yıllık plan kapsamında hedeflenen 2030 stratejisinin ayrıntılarına yer verilirken sürdürülebilir uygulamalara uyum sağlamanın hızlandırılması da hedefleniyor. Rapora göre Intel'in öncelikleri arasında iklim değişikliği ile iş yerinde katılım ve çeşitlilik gibi başlıklar da yer alıyor.

Intel; üretimde, ulaştırmada ve sağlık hizmetlerinde teknolojiyi kolaylaştırmak için sağlık, yaşam bilimleri ve devletlerle ortaklıklar planlıyor. Bu planlara; hastalıklara tedavi bulmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek de dâhil. Intel'in bu konudaki son örneği, COVID-19'u teşhis ve tedavide bulut, yapay zekâ ve yüksek performanslı teknoloji çözümlerini uyguladığı Pandemi Müdahale Teknoloji Girişimi.

Hedeflerinin bir hayli yüksek olduğunun farkında olan Intel'in kurumsal sorumluluk yöneticisi Suzanne Fallender, bundan yaklaşık 10 sene önce 2020 planlarını hazırlarken de bu planların fazlasıyla hırslı olduğunun farkında olduklarını kaydetti. Fallender, COVID-19'la birlikte başkalarıyla iş birliği yapmanın kritik öneminin ortaya çıktığını söylerken bunu salgın süresince gerçek zamanlı olarak öğrendiklerini ve bir sonraki adımlarında uyguladıklarını belirtti. Yönetici, son 10 yılda Intel'in bilgisayar merkezli bir şirket olmaktan çıkarak veri merkezli bir şirket hâline dönüştüğüne de dikkat çekti.

Bu kapsamda karbon salınımlarını birim başına %39 azalttıklarını kaydeden Fallender, yine birim başına su kullanımını da %38 azalttıklarını belirtti. Yönetici, iş yerinde kadın ve yeterli oranda temsil edilmeyen azınlıkların temsili söz konusu olduğu bu hedeflerine takvimden 2 sene önce eriştiklerini de sözlerine ekledi.

Şirketin 2030 yılı hedefleri arasında net pozitif su kullanımı, %100 yeşil enerji ve Intel'in küresel imalat operasyonlarında sıfır atık gibi hedefler yer alıyor. Şirket; sağlık ve güvenliği teknoloji aracılığıyla iyileştirmeyi; teknolojiyi tamamen kucaklayıcı hâle getirmeyi; iklim değişikliğiyle mücadele için karbonsuz çalışmayı başarmayı hedefliyor. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.