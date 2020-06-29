Intel'ın iki hafta önce tanıttığı Lakefield işlemcilerden Core i5-L16G7'nin tek iş parçacık performansının pek de iç açıcı olmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte işlemcinin gerçek performansının ortaya çıkarması beklenen batarya testi henüz yapılmadı.

İki hafta önce, Intel tarafından Lakefield işlemciler tanıtılmıştı. 5 çekirdeğe ve 64'e kadar yürütme birimine sahip bu yeni işlemcilerden Core i5 modeli Notebookcheck tarafından test edildi. Core i5, yüksek çalışma hızına ve daha fazla grafik gücüne sahip üst düzey ürünler arasında yer alıyor.

Lakefield SoC, Foveros 3D paketleme teknolojisine sahip Intel Hybrid Technology file inşa edildi. Bu, üreticilerin çok sayıda mantıksal fiziksel alanlarla ile bellek fiziksel alanlarının birbirinin üzerine yığılmasına izin veren fütüristik bir teknoloji. Bu sayede alan kazanılıp fiziksel alanlar arasındaki gecikme süresi azaltılıyor. Böylece küçük biçim katsayısına ve ultra düşük güçlü cihazlara yarar sağlıyor. Lakefield'da 12x12x1 mm'lik bir dizilimde iki mantıksal fiziksel alan ve DRAM'in iki katmanı bulunuyor.

Core i5-L16G7'nin performansı beklenenden düşük çıktı

Core i5-L16G7'de büyük bir Sunny Cove Core ve dört Tremond Core bulunuyor. Intel'in iddiasına göre Lakefield işlemcileri, Amber Lake Y ile kıyaslandığında yüzde 12 daha yüksek tek iş parçacıklı hesaplama yoğun uygulama performansı getiriyor. Grafikler söz konusu olduğunda, Intel, i7-8500Y (Amber Lake) işlemcisine göre 1,7 kat yüksek performans bekliyor.

Samsung Galaxy Book S'i test eden Notebookcheck, Lakefield'ın tek iş parçacıklı performansının Amber Lake'ten yüzde 67 daha yavaş olduğunu tespit etti ki bu, Intel'in verdiği resmi bilgiye aykırı. Bu düşük performansın, 2.4GHz civarında salınan sınırlı maksimum çalışma hızından kaynaklandığı söyleniyor. Notebookcheck editörü, reklamı yapılan 3.0 GHz'lik 'boost clock'u testleri esnasında göremediğini söyledi. Öte yandan bu durumun, testi yapan cihaza özel bir durum olabileceği de düşünülüyor.

Öte yandan Intel Lakefield'in gerçek potansiyelini batarya kıyaslama testlerinde göstereceği ancak testi yapan kişinin batarya verimlilik testini yapmaya henüz vakit bulamadığı belirtiliyor.