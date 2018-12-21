Sektörün iki büyük ismi olan Intel ve Qualcomm arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor.

Aralarındaki gerginliği göz önünde bulundurursak Intel’in Qualcomm ile bir süre kadar muhabbet içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Intel yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel danışman Steve Rodgers, bir blog yazısında Qualcomm’un amacını şu şekilde belirtti:

“Qualcomm’un amacı kendi telif ve patent haklarını korumak değil, premium modem yongaları için pazardaki rekabeti ortadan kaldırarak müşteriler için zararlı bir iş modeli kurmak.”

Peki, Intel’in yakındığı şey tam olarak ne? Bir süredir devam eden bu atışma, yüksek ihtimalle Qualcomm’un Apple ile yaşadığı patent anlaşmazlıklarından kaynaklandı. Bu da bazı iPhone’ların Almanya’da yasaklanmasıyla sonuçlanmıştı.

Burada göz önünde bulundurulması gereken birden çok şey mevcut ancak Intel’i çileden çıkartacak bir şey varsa o da Apple’ın yongalardaki sırları çalıp Intel’e sattığı iddiası.

Qualcomm’un genel danışmanı Donald Rosenberg, konuyla ilgili olarak Eylül ayında yaptığı açıklamada “Qualcomm’un son derece değerli ticari sırlarının kanunsuz bir şekilde kullanılarak bir rakibe yardım amaçlı verilmesi şirketimize zarar vermektedir ve devam etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer vermişti.

Haberin devamındaki açıklamalardan anlayabileceğiniz üzere iki taraf da kamuoyunu etkileme üzerine bir çaba sarf ediyor gibi görünüyor. Bu açıklamanın üzerine Intel cephesinden Rodgers, aşağıdaki açıklamada bulundu:

“Daha önce de belirttiğimiz gibi, son birkaç yılda Qualcomm; rekabet karşıtı davranışları sebebiyle Çin’de yaklaşık bir milyar dolar, Kore’de 850 milyon dolar Avrupa Komisyonu tarafında 1,2 milyar dolar ve Tayvan’da 773 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu arada, ABD Federal Ticaret Komisyonu, ABD antitröst yasasının ihlali iddiasıyla federal mahkemede Qualcomm aleyhinde iddialarını sürdürmeye devam ediyor.”

İki tarafın da birbirini suçladığı bu hararetli tartışma şu an için bir sonuca varmış olmasa da ilerleyen zamanlarda gelişmelerle birlikte sizlerle olacağız.