AMD, 5 Kasım’da gelecek olan yeni Ryzen 5000 ile gündemi işgal etmiş olsa da Intel de geri adım atmıyor. Firma, 2021’in ilk çeyreğinde çıkacak olan Rocket Lake işlemcilere ait bilgiler paylaştı.

İşlemci piyasasının en büyük ismi olsa da son dönemde rekabette oldukça zorlanan Intel, AMD’nin 5 Kasım’da piyasaya süreceği Ryzen 5000 serisi işlemcilerin gölgesinde kalmamakta kararlı. Bu da firmayı kendi yeni işlemcileri hakkında açıklamalar yapmaya itiyor.

Sektörün muhtemelen en kötü korunan sırlarından biri olan Rocket Lake işlemciler hakkında zaten pek çok bilgi açığa çıkmıştı. Intel’in yeni basın açıklaması, daha önceki söylentilerin büyük kısmını doğrulamaktan fazlasını pek de yapamıyor.

IPC’de çift haneli artış

Intel’in açıklamaları bir anlamda rekabette geride kalmadığının da bir göstergesi olması amacıyla yapıldı. Yeni işlemcide IPC artışının çift hanelerde olacağı da bunlardan biri. AMD, Ryzen 5000 serisinde %19’luk bir artış vaat ediyordu. IPC değeri, bir işlemci çekirdeğinin bir döngü başına yapabildiği işlem sayısını belirttiği için işlemci karşılaştırmalarında önemli bir kıstas oluyor.

Ayrıca yeni işlemcilerin bellek hızı da DDR4-3200 olarak güncelleniyor. Şu andaki Comet Lake işlemcilerde ise DDR4-3994 desteği yer alıyor. Bu artış ile birlikte IPC artışının yarattığı ek işlem kapasitesinin bellek ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Firmanın açıklamasında yeni nesil işlemcilerin 8 çekirdek 16 iş parçacığından yukarı çıkmayacağı göze çarpıyor. Bu da şu andaki Comet Lake işlemcilere kıyasla biraz daha düşük bir rakam. Comet Lake’in en yüksek işlemci çekirdeği sayısı 10’a kadar çıkıyor. Yani firma daha çok çekirdekten ziyade daha yüksek işlem sayısına güvenecek. İşlemcinin güç ihtiyacı ise 125 W TDP (yükseltme ile 250 W) olacak.

Cypress Cove mimari geliyor

Intel ayrıca açıklamasında daha önce muallakta kalan bir bilgiyi de kesin olarak açıklığa kavuşturmuş oldu. Yeni işlemcilerde Cypress Cove mimarisi bulunacak. Bu da Rocket Lake’in bu mimariye sahip ilk işlemci olacağı anlamına geliyor. Intel bu yeni mimarinin Sunny Cove mimarisi üzerine geliştirildiğini açıklarken, Ice Lake’teki gibi 12’nci nesil Intel Xe LP grafik motoruyla geleceğini de doğruladı.

Intel’in yol haritasında bu mimarinin yer almaması, daha eski bir sistem arkasına daha küçük bağların yerleştirildiği ve back-porting adı verilen yöntemle yapılmış bir işlemci göreceğimiz fikrini doğuruyor. Bunlara ek olarak işlemcide PCIe sistemi elden geçirilerek 4 yeni kanal ekleniyor. Ayrıca ilk defa bir Intel işlemcide PCIe 4.0 desteği yer alıyor.