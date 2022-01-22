Teknoloji devi Intel, dünyanın en büyük silikon üretim merkezini açmayı planlıyor. Çip kıtlığının da önüne geçebilecek bir proje olacak tesisin, 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Intel 20 milyar dolar harcayacağı yeni çip üretim tesisi için Columbus, Ohio yakınlarındaki New Albany’i seçti. 1.000 dönümlük alana iki çip fabrikası kurmayı planlayan Intel en az 3.000 kişiye istihdam saylayacak. İnşaatın bu yıl içerisinde başlaması ve 2025 yılında fabrikaların faaliyete geçmesi planlanıyor.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, dünyanın en büyük silikon üretim yeri olacağını söyledikleri sitenin sekiz fabrika ve 2.000 dönüme kadar genişleyebileceğini açıkladı. Gelsinger, yeni sitenin “Silikon Kalbi” olabileceğini söylüyor.

Üniversite, kolej ve diğer yatırımlar yolda…

Tesise on yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırımın yanı sıra yeni yeteneklerin teşviki için Ohio’da üniversiteler, kolejler ve ABD Ulusal Bilim Vakfı ile ortak olarak 100 milyon dolar yatırım yapmak da planlarının arasında yer alıyor.

New Albany genel olarak ucuz arazileri ile tanınıyor. Yakınlarında Ohio Eyalet Üniversitesi bulunan tesis mühendislik mezunlarından da fayda sağlayabilecek. Hem de mezunlar için iş imkanı oluşturacak. ABD’de Oregon, Arizona ve daha birçok eyalette fabrikası olan Intel yatırım yapmaya ve büyümeye devam edecek gibi görünüyor.

Intel’in projesinin duyurulması oyun konsolu ve otomobil üreticilerinin de içine su serpti çünkü oldukça büyük bir çip kıtlığıyla boğuşuluyordu. Özellikle ABD Senatosu bu sıkıntıdan dolayı Haziran ayında çip endüstrisi için şirketlere hibe sağlayacak 52 milyar dolarlık bir sübvansiyon paketini onayladı ancak henüz Meclis’ten geçmedi.

Intel’in rakipleri de bu sırada boş durmuyor tabii ve TSMC ve Samsung sırasıyla Arizona ve Texas’ta ABD üretim merkezli yeni üretim yatırımlarını duyurdular. Intel’in ise bu yarışta en büyük avantajı yerel bir şirket olması gibi görünüyor.