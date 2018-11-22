Kötü İntel Sürücüleri Windows 10 Güncellemelerini Engelliyor

Windows 10’un Ekim güncellemesinden bu yana başı bir türlü rahata eremedi, şimdi de Intel sürücüleri ile sorun yaşıyor.

Böceklerin bakıldığı ve barındırıldığı alanlara insektaryum denir, ya da Windows 10 1809 güncellemesi. Güncellemenin kendi sorunları yetmiyormuş gibi şimdi bir de Intel sürücülerinin güncellemeleri engellemesi sorunu baş gösterdi.

Sorunun kaynağı Windows 10 için kazara yayınlanmış olan kötü Intel sürücüleri. Bu sürücü hatasından dolayı bilgisayarınızla bağlı cihazlar normalde olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bunun nedeni ise sürücünün Windows’un “desteklenmeyen özelliklerini” kullanmaya çalışması.

Windows 10 her bilgisayarda aynı zamanda güncellenmiyor. Yine de bilgisayarınızın normalde bu güncellemeyi alması gerekiyor ancak alamıyorsanız Intel sürücünüz güncellemeyi engelliyor olabilir. Sorunu çözmek için Intel sürücünüzün versiyonuna bakmanız gerekiyor.

Cihaz Yöneticisi’ni çalıştırın.

Görüntü Bağdaştırıcısı’nı seçin.

Intel HD Graphics’e sağ tıklayın.

Bilgisayarınız aşağıdaki versiyonlardan birine sahipse kötü Intel sürücülerden birisine sahipsiniz demektir.

24.20.100.6344

24.20.100.6345

Bu versiyonlardan birine sahipseniz başka bir versiyonunu indirip kurun, böylece bu sorunu arkanızda bırakmış olacaksınız.

Microsoft’tan sorunun çözümü için bir açıklama gelmezken, problem yaşamanız halinde Microsoft yardım ekibine başvurmanız tavsiye ediliyor.