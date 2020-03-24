Intel'in Tiger Lake İşlemcisi, AMD 7 nm Vega'dan Daha Üstün

Intel'in bu senenin sonunda piyasaya çıkması beklenen yeni işlemcisi Tiger Lake'in performansının AMD 7 nm Vega'dan üstün olduğu görülüyor. Tiger Lake, AMD 7 nm Vega'dan %10 daha hızlı.

Intel'in entegre grafik işlemcisi temelli yeni Xe grafik mimarisiyle birlikte gelecek olan yeni Tiger Lake işlemcisinin bu sene sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xe grafik mimarisi hakkında çok sayıda söylenti vardı ancak son performansa bakılırsa yeni Tiger Lake, Renoir Ryzen 4000 işlemcisinin içindeki geliştirilmiş AMD 7 nm Vega'dan daha üstün.

İşlemciler söz konusu olduğunda yeni Intel Tiger Lake'in performans grafiği AMD Ryzen 4900HS kadar iyi değil. Test sonuçlarına göre AMD Ryzen 9 4900HS, Intel Tiger Lake'ten %64 oranında daha hızlı. Bununla birlikte iş grafik birimlerine gelince Intel Tiger Lake'in Xe grafik mimarisinin açık ara önde olduğu görülüyor.

Grafikte Intel, AMD'den önde:

Grafik testleri söz konusu olduğunda Intel Tiger Lake'in Xe GPU'sunun AMD 7 nm Vega GPU'dan %10'a kadar daha hızlı olduğu tespit edildi. İkinci grafik testinde de %14'e kadar hızlı olduğu görülen Xe GPU'nun optimize edilmiş sürücüler ve geliştirilmiş eş zamanlamayla birlikte daha da iyileştirilmesi bekleniyor.

Bu noktada Intel Tiger Lake U yongasıyla AMD'nin Ryzen 4000 U-Serisi işlemcilerinin karşılaştırmasını hatırlayabiliriz. Ryzen 3 Pro 4450U'da 2,50 GHz'lik baz çalışma hızı ve 3,80 GHz'lik yükseltilmiş hız ile birlikte 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı vardı. Ryzen 5 Pro 4650U'daysa 2,1 GHz baz çalışma hızı ve 4,0 GHz yükseltilmiş hız ile birlikte 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı bulunuyordu. Intel yongası, 6 çekirdek/12 iş parçacığı yer alan Ryzen 4000 Pro işlemciyi geçerken 4 çekirdek/8 iş parçacığı bulunan Ryzen Pro 4450U'ya %34'lük bir fark atmıştı.

Xe grafiklerinin zaten hâlihazırda Ryzen 4000 H-Serisi yongalarındaki 7 nm Vega grafiklerini geçtiği düşünülürse U-Serisi parçalarından da daha üstün performans göstereceği düşünülüyor ancak unutulmamalı ki bunlar hâlâ test performansları ve Xe mimarisi son hâline geldiğinde çok daha gelişmiş olacak.