Intel, şirketlerin yapay zekanın nimetlerinden daha düşük donanımlarla daha verimli bir şekilde faydalanabilmesi için Facebook ile birlikte bir yapay zeka çipi geliştirdiklerini açıkladı. Çip, 2019'un ilerleyen döneminde gün yüzüne çıkacak.

İşlemci denince akla ilk gelen markalardan biri olan Intel, CES 2019’da oldukça önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre Intel, büyük şirketlerin yapay zekayı daha düşük maliyetle daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için sosyal medya devi Facebook ile birlikte yeni yapay zeka çipleri üzerinde çalışıyor.

Yapılan açıklamaya göre geliştirilen çip, önceden öğretilmiş makine öğrenimi algoritmalarını daha verimli bir şekilde çalıştırabilecek. Bu da yapay zekanın tüm faydalarından yararlanmak için daha az donanım gücüne ve daha az enerjiye ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Intel gerçekleştirilen duyuru sırasında çipin performansı hakkında detay vermekten kaçındı.

Facebook’un çip geliştirme konusunda nasıl bir rol üstlendiği de tam olarak açıklanmış değil ancak sosyal medya devinin uzun yıllardır fotoğraflardaki insanları etiketlemek, herhangi bir dildeki metinleri farklı bir dile çevirmek ve yasaklı içerikleri tespit edip platformdan kaldırmak için yapay zeka kullandığı bir sır değil.

Analistlere göre Intel, son birkaç yılda yapay zeka teknolojisi konusunda rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmış durumda. Bu nedenle şirket, bundan sonra yapay zeka konusunda atacağı adımları büyük tutmak zorunda. Amazon ve Google gibi rakipler, yapay zeka konusunda Intel’e bir hayli fark atmış olsalar da Intel’in entegre devreler konusundaki uzmanlığını da unutmamak gerekiyor.