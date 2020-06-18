Teknoloji devi Intel, bugün veri merkezleri için yeni nesil işlemcilerini, belleklerini, FPGA’larını ve SSD’lerini tanıttı. Şirketin yeni nesil ürünleri, bir önceki nesle göre büyük bir performans artışıyla geldi.

Intel bünyesinde bulunan Intel Data Center Group, bugün yapay zekâ ve büyük veri analitiklerine özel üç yeni ürününü tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni ürünler arasında 3. nesil Xeon Scalable işlemciler, 200 serisi Optane Persistent bellek, yapay zekâ optimizasyonlu Stratix 10 NX FPGA’ları ve daha hızlı 3D NAND tabanlı SSD’ler yer aldı.

Geçtiğimiz seneler içerisinde Intel, veri merkezi ürünlerinde çok yönlü bakış açısını benimsedi. İşlemcilerinin performanslarını artırmanın yanı sıra şirket, verileri işlemciye daha yakın hâle getirmeye ve böylece veriye ulaşımın daha hızlı olmasına da özen gösterdi. Gelin, Intel’in bugün tanıttığı yeni ürünlere yakından bakalım.

Intel'in yeni nesil ürünleri:

Intel’in yeni 3. nesil Xeon Scalable işlemcileri, 'Cooper Lake' kod adıyla çıkış yaptı. İşlemci serisi, 4 ve 8 soket sistemleri için üretilen toplamda 11 işlemciye sahip. İşlemcilerin çekirdekleri 16 çekirdekten başlayarak 28 çekirdeğe kadar uzanıyor. Bununla birlikte maksimum 38,5 MB önbellek de bu işlemci serisinde bulunuyor.

Bugün tanıtılan ikinci nesil Optane 200 serisi bellekler, 3D XPoint bellek teknolojisinden yararlanıyor. Böylece bellekler, NAND flash belleklere göre çok daha iyi performans sunuyor. Yeni Optane 200 serisiyle birlikte Intel, müşterilerine soket başına 4,5 TB’a kadar bellek sunabiliyor.

Bugün tanıtılan bir diğer ürün olan yapay zekâ optimizasyonlu Stratix 10 NX FPGA’ları, 14 nm FPGA yapısına sahip. Şirketin yeni ürünü, Intel’in AI Tensor Blocks olarak isimlendirdiği yeni yapay zekâ optimizasyonlu aritmetik bloklara ev sahipliği yapıyor. Intel, yeni serinin bir önceki nesil Stratix 10 MX’e göre 15 kat daha iyi INT8 performansı sunduğunu iddia ediyor.

Intel’in bugün tanıttığı son ürünüyle yeni 3D NAND SSD’leriydi. Şirketin yeni SSD’leri, bir önceki nesil SSD’lere göre %40 daha düşük gecikme süresine ve %33 daha fazla iş hacmine sahip. Bununla birlikte Intel’e göre bu SSD’ler, günümüzün en gelişmiş TLC 3D NAND SSD’leri olacak.