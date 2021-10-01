İnsan beyninin çalışma prensiplerinden ilhamla geliştirilen Nöromorfik işlemcilere bir yenisi daha ekleniyor. İşlemci üretiminde öncü olan İntel 2023'de çıkması planlanan "Loihi 2"yi duyurdu.

Gelişen teknoloji ve kullanıcı deneyimleri doğrultusunda son yıllarda Yapay Zekâ'ya olan ilgi oldukça arttı. Bu teknoloji ile insan beyninden ilham alınarak tasarlanan işlemciler sık sık gündeme geliyor. Son yıllarda da insan beyninin çalışma prensibine benzer, nöromorfik hesaplamalar yapan donanımların geliştiğini sık sık duyar olduk.

Yapay Zekâ insanın yerini alır mı bilinmezken, Yapay Zekâ'nın yerini alacak gibi görünen 'Nöromorfotik Çipler' oldukça gündemde. İşlemci üretiminde lider şirket İntel, daha önce nöromorfik yonga teknolojisiyle üretilen işlemcisi 'Loihi'yi tanıtmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, nöromorfik işlemci teknolojisine bir yenisi daha ekleniyor. İnsan beyni gibi çalışan yeni tasarım 'Loihi 2' için çalışmalar hızla devam ediyor.

Yeni Nesil Çip 10 Kat Daha Hızlı

İntel’e göre nöromorfik bilgi işlem teknolojisinin başarılı bir örneği olan Loihi 2, bir önceki nesile göre yaklaşık 10 kat daha hızlı. Bu hız artışı, beynin bilgiyi işlemede yararlandığı hücrelerin çiplerdeki karşılığı olan dijital nöronların bu nesilde 8 kat daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Eskiye göre bilgi işlemede çok daha iyi programlanabiliyor. Piyasaya 2023'de çıkması planlanan Loihi 2, İntel 4'ün ön üretim sürecinde başarılı bir şekilde üretildi.

Nöromorfik hesaplama, beyinlerin nasıl öğrendiğine ve tepki verdiğine dayanan yapay zekadan daha farklıdır. Yapay Zekâ'da veriler geleneksel bilgisayar belleğinden alınırken, Nöromorfik çiplerde veriler nöron ağlarına yayılan bilgilerle elde edilir. Loihi 2'yi geliştiren grubun lideri Mike Davies; çiplerin hareketler, sesler ve hatta kokuları hızla tespit etmede özellikle iyi olduğunu belirtiyor. Bu çiplerde insan beynindeki milyarlarca nörona karşın, 1 milyon nöron bulunur. Ancak Loihi 2'de bulunan her bir nöron insan beynindekilerden çok daha iyi çalışır.

Nöromorfik hesaplama nedir?

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İnsan beyni, elektriksel sinyal ağlarına bağlı nöron adı verilen yaklaşık 80 milyar hücreden oluşur. Yeterli sinyal tek bir nörona ulaştığında, diğer nöronlara sinyal verir. Bu bağlantılar ve sinyal akışı her türlü bilgiye erişimin temelidir. Öğrenme; bu bağlantıları kurma, temellendirme ve güçlendirme sürecidir.