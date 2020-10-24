Intel, Yüksek Performanslı Ekran Kartını Çalıştırdı

Intel CEO'su Bob Swan, yatırımcılarına bilgi verdiği kazanç çağrısında GPU DG2 isimli ekran kartının çalıştırıldığını açıkladı. Swan, aynı zamanda geçtiğimiz yılın ekim ayında çalıştırılan DG1 ekran kartının da gönderimine başladıklarını belirtti.

Intel, işlemci dünyasında dev bir isim olmasına rağmen ekran kartı sektöründe kendisini çok aktif bir şekilde görmüyorduk. Fakat öyle gözüküyor ki şirket, sonunda hem işlemci hem de ekran kartı piyasasında dişli bir rakip olabilmek için kolları sıvadı. Intel, gizli tuttuğu ve DG2 olarak bilinen Xe grafik kartını resmen çalıştırdı.

Intel CEO'su Bob Swan, bugüne kadar detaylı bir şekilde bilgi alamadığımız o ekran kartıyla ilgili ilk resmi bilgiyi yatırımcıları için bilgi paylaştığı kazanç çağrısında verdi. CEO Bob Swan, GPU DG1 ekran kartının gönderimlerinin başladığını ve bu yılın dördüncü çeyreğinde birden fazla üreticinin sisteminde yer alacağını söyledi.

GPU DG2 ilk kez çalıştırıldı:

Bob Swan, yüksek performanslı olmasını beklediğimiz diğer ekran kartı hakkında da açıklamada bulundu. Swan, yeni nesil ekran kartları GPU DG2'yi çalıştırdıklarını duyurdu. Açıklamada Xe yüksek performanslı oyun mimarisi tabanlı ekran kartının grafik kapasitesini üst düzeye çıkaracağı da belirtildi.

Şu anda gönderimine başlandığı söylenen GPU DG1 ekran kartı, 2019 yılının ekim ayında ilk kez çalıştırılmıştı. Bu bilgiden ve GPU DG2'nin de bu yılın ekim ayında çalıştırıldığından yola çıkarak Intel'in gelecek yıl bu zamanlarda DG2'nin de gönderimine başlayacağını söyleyebiliriz.

Tabii şu anlık ana konumuz Intel'in DG1 ekran kartını 2020 yılı bitmeden raflarda görecek olmamız. Intel Iris Xe Max olarak bilinen bu ekran kartı, dizüstü bilgisayarlar için üretildi ve şu ana kadar bazı üreticiler tarafından kullanılmak üzere duyuruldu. Örneğin Acer, Swift 3x modelinde Tiger Lake işlemci ve Iris Xe Max grafik kartının olacağını açıklamıştı.