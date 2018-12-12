İnternet Fenomeni Seda Tripkolic'in 53 Yıl Hapsi İstendi

Geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Seda Tripkolic'in 53 yıla kadar hapsi isteniyor.

2000'li yılların ortalarından itibaren arabesk rap camiasında adını duyuran ve daha sonrasında sosyal medya fenomeni olarak anılmaya başlanan Tripkolic lakaplı Seda Sular ve beraberindeki 11 kişi için yapılan soruşturma tamamlandı.

Aralarında Prof. Dr. Cevat Çapan'ın da bulunduğu 5 kişiyi yüzbinlerce dolarlık vurgunla dolandırdığı iddia edilen Tripkolic için 16 yıldan 53 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Tripkolic ve diğer çete üyelerinin kendini polis ve savcı olarak tanıtarak para ve ziynet eşyalarını aldığı ve %6 komisyon alan Tripkolic aracılığı ile örgüt lideri Mehmet T.'ye havale ettiği belirtiliyor.

İddianemede, çetenin hedefini belirledikten sonra, mağdur kişiye 'yapılan bir soygunda parmak iziniz çıktı' veya ‘hesabınızdaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığı belirlendi' taktiği kullanarak dolandırıldığı iddia edildi.

İşte iddanamede yer alan konuşmalar:

M.A: “Kadın çıkmak üzere, ona göre tam bankanın önünde ol çıktığı zaman gör”,

H.O: “Tamam kanka”

M.A: “Hiçbir aksilik istemiyorum bak ufak bir aksilik bütün hepsini götürüyor ona göre…”

H.O: “Biliyorum abi”

M.A: “Bunu bir halletsek güzel bir seyahat …..”

M.A: “Aynı şekilde içeri gir kimliğini göster ‘devletin emaneti bunlar’ de. Başka bir şey söyleme…”

H.O: “Seher’di değil mi adını unutmuştum,”

M.A: “Aynen”

H.O: “Kanka burada okul var biraz çabuk olalım”

M.A: “Şeker gibi kadın. Dünden beri bize bir kelime bile etmedi. Parayı çekip veriyor. Çekip veriyor”

H.O: “Dün gördüm yüzünü”

M.A: “Yarın öğleden sonra eşinin 400 bin dolarını alacağız inşallah… Silip süpüreceğiz bunları. Bazen insan diyor ki var ya donuna kadar alacağız.”

M.A: “Ahmet’im sen doldur bunları çantaya canım hadi hadi ”

H.O: “Tamam amirim şunları yerleştirdim ben şu an”

M.A: “Hepsini yerleştir fermuarını çek Seher hanıma başarılar dile çık tamam”