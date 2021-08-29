Yapılan bir araştırma, kişilerin internet ortamındaki agresiflik miktarıyla normal hayattaki agresiflik miktarı arasında bir bağlantı olduğunu, ikisinin de ortak noktasının statü endişesi olduğunu ortaya koydu. Bu, internette gördüğünüz agresif bir kişinin normal hayatında da agresif olduğuna, aynı şekilde tartışmalara katılmayan birinin normal hayatında da sessiz sakin olduğuna işaret ediyor.

İnternet ortamında dahil olmamış olsanız bile çok kez hararetli tartışmaların döndüğünü, küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğunu görmüşsünüzdür. Normalde bu tartışmalardaki agresif insanların normal yaşamlarında, bu tartışmalarda oldukları gibi agresif olmadıkları, aradaki mesafe ve anonim olma imkânı sayesinde böyle rahat davrandıkları düşünülürdü.

Şimdiyse yapılan bir araştırma, çevrim içi ortamdaki tartışmalarda agresif olan kişilerin normal hayatlarında da agresif olduklarını ortaya koydu. Bu bağlamda internet, onlara kendileri olmaları için serbest bir alan sunmuyor; sadece kendilerini daha iyi dışa vurabilmeleri için ellerine bir megafon veriyor.

İnternetteki yüksek tansiyonlu tartışmaları herkes görebilir fakat çevrimdışı ortamda herkesin görmesi imkânsız:

American Political Science Review tarafından yayımlanan çalışmada davranışa dayalı yöntemler ve anketler kullanıldı. Birbirinden her şekilde ayrı toplum yapılarına sahip Amerika ve Danimarka’yı kapsayan çalışmada insanların neden çevrim içi ortamı çevrim dışı etkileşime göre daha düşmanca gördüğünü bulmak hedeflendi.

Yüz yüze etkileşimde oldukça iyi anlaşan insanların çevrim içi ortamda pisleştiği yani tersine bir etki olduğunu savunan hipoteze karşı çıkan araştırmacılar, çevrim içi ortamdaki davranışın normal hayattaki kişinin yansıması olduğunu öne sürdü. Bu bağlamda normal hayatlarında sessiz sakin olan insanların çevrim içi ortamda politik tartışmalarla pek de ilgilenmedikleri ortaya çıktı.

Aarhus Üniversitesinden Alexander Bor, çevrim içi ortamda sinirlenmek için birden fazla tetikleyici unsur olduğunu söyledi. Bu bağlamda tartışılan kişinin yüzünün görülmemesi ve hızlı tempodaki iletişimin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini belirtti.

Bor’un paylaştığı grafiklere göre çevrim içi ve çevrim dışı ortamdaki agresiflik seviyesinin aşağı yukarı aynı oranda ilerliyor.

Aynı üniversiteden Michael Bang Petersen ise internet aleminin bu denli düşmanca görülmesinin sebebini, söz konusu tartışmaların görünülebilirliğine bağlıyor. Bu bağlamda Petersen, insanlar kişisel olarak çevrim içi veya çevrim dışı ortamda hedef alınmasalar da internetin herkese açık yapısı sayesinde başka insanları rahatsız edenleri rahatça görebildiğini söylüyor.

Sonuç olarak Petersen, sadece 1 kişinin yaptığı trollüğü çevrim içi ortamda herkesin görebildiğini fakat çevrim dışı ortamda o kadar da görünür olmayacağından insanların interneti bu denli düşmanca gördüğünü söylüyor. İnternette olduğunda herkes görebilir, normal hayatta ise muhtemelen sadece birkaç kişi.