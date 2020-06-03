Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ederken bu kez de sahte test satışlarıyla ilgili haberler gelmeye başladı. İngiltere’nin Birmingham şehrinde bir adam, internet üzerinden 500’ü aşan sahte tanı kiti satması sebebiyle tutuklandı.

Geçtiğimiz senenin sonunda Çin’de ortaya çıktıktan hemen sonra dünyayı etkisi altına alan ve pek çok ülkeyi derinden sarsan koronavirüs salgını yavaş yavaş kontrol altına alınıyor. Normalleşme süreçlerine geçen ülkeler arasına Türkiye’nin de katıldığı salgın için tedbirler gevşetilmeye başlansa da henüz risk tamamen sona ermiş değil. Gerek uzmanlar gerekse yetkililer virüsle ilgili ikinci dalga olmaması için vatandaşları sürekli uyarıyor ve yeni yaşama adapte olunması için görevliler çalışmalarını son hız sürdürüyor.

Virüs salgınıyla ilgili yasak ve tedbirlerin yanında tanı ve tedavi yöntemleri de ilk günden beri oldukça fazla konuşuluyor. Virüsün tespit edilmesini sağlayan hızlı test kitleri, çok kritik roldeyken bu kitlere dair dolandırıcılık haberleri de gelmiyor değil. Uluslararası Suç Ajansı (NCA) tarafından aktarılan yeni bir bilgiye göre İngiltere’nin Birmingham şehrinde bir adam, çevrimiçi ortamda 500’den fazla sahte koronavirüs tanı kiti sattığı için tutuklandı.

Test kitleri farklı yerlere gönderildi:

Salı günü 'Dolandırıcılık Yasası' uyarınca göz altına alındığı söylenen 38 yaşındaki adamın sahte kitleri İngiltere’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kişilere de tedarik ettiği bildirildi. Şüpheli testlerden bazılarının internetteki yasal olmayan ağlarda satıldığı da iletildi. NCA yetkilileri, tutuklanan adamın evinde yasa dışı maddeler bulunduğunu da açıkladı. Bunların yanında 36 yaşında olduğu söylenen farklı bir kişinin de dolandırıcılıkla bağlantılı olarak arandığı eklendi.

NCA’dan yetkililer, bu durumun halkın salgınla ilgili korkularından yararlanarak bundan çıkar elde etmek isteyen kötü niyetli kişiler tarafından not edilmesi gerektiğini iletti ve potansiyel dolandırıcılara gözdağı verdi. Yetkililer ayrıca koronavirüsle ilgili sahte ürünlerin satışı hakkında bir dizi vakayı araştırdıklarını ve halkı korumak adına çalıştıklarını da söyleyerek insanları çevrimiçi alışveriş konusunda normalden daha temkinli olmaları yönünde uyardı.