Dün gece saatlerinde dolar kuru 6.55, euro kuru 7.62 seviyelerindeyken, Halkbank internet sitesinde dolar 3.72, euro ise 4.32 şeklinde gösterildi. Olay kısa sürede kamuoyunun gündemine oturunca Halkbank bugün bir açıklama yaptı.

Son aylarda yaşanan ekonomik kriz, dolar ve diğer kurlar karşısında TL’nin önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açtı. Özellikle ABD ile yaşanan gerilimli süreçin etkisinde kalan dolar kuru, bayram tatilinin ardından 6.50 TL üzerine sabitlendi.

Halkbank internet sitesi ise dün gece saatlerinde dolar kurunu 3.72 TL, euro kurunu ise 4.32 TL gösterdi. Garip olan şey, aynı zaman diliminde doların 6.55, euronun ise 7.62 TL değerinde olmasıydı. Olay haber ajansları tarafından bildirildikten sonra kısa sürede sosyal medyada tartışmalar yarattı.

Halkbank konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, müşterilerinin ve kurumun bu hata sonucunda zarara uğramadığını belirtti. En çok tartışılan konu, değerlerin hatalı gösterildiği anlarda, yapılması muhtemel döviz alım satımlarının olup olmadığıydı. Pek çok gazeteci ve uzman bu zaman dilimi içerisinde, gösterilen tutardan dolar ya da euro alıp-satmanın mümkün olacağına dikkat çekti. Halbank ise bu iddiaları reddetti.

Döviz satın aldığını iddia edenler arasında işlem dekontunu paylaşanlar da oldu.

Halkbank resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı üçüncü parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir."