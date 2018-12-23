İş internet tarayıcısı seçmeye geldiğinde, Android kullanıcıları çok daha rahat davranabiliyorlar. Firefox Focus, Samsung İnternet, Opera ve fazlası. Şimdi de karşımızda yeni bir seçenek var: Xiaomi Mint Browser.

Xiaomi, dünyanın en çok satan telefon markalarından bir tanesi; bunların büyük bir oranını da alt ve orta seviye telefonlar oluşturuyor. Xiaomi Mint Browser'ın temel mantık anlayışı da bu düşünülerek ortaya konulmuş. 10 megabayttan daha az boyutuyla düşük sistemli telefonlarda çok daha iyi çalışmayı hedefleyen Mint Browser, birçok tarayıcının sahip olduğu gizli mod, sesle arama, okuma modu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Android Police'ın günümüz şartlarında artık alt-orta seviye sayılabilecek telefonlarından biri olan LG G4 ile yaptığı testler, uygulamanın oldukça hızlı olduğunu ortaya koymuş. Opera Mini'de olduğunun aksine sayfaları başka bir yerde yükleyip cihaza aktarmaktansa diğer tarayıcıların da kullandığı klasik yolu kullanıyor.

Mint Browser'ın işlevselliğini 10 megabaytlık boyutuna sığdırıyor olması gerçekten etkileyici. Burada belirtmemiz gereken bir durum daha var ki, Xiaomi son zamanlarda MIUI ve Mi TV gibi ürünlerinin menülerinde reklam göstermeye başladı. Umarız benzer bir durumla Mint Browser'da karşılaşmayız.