İnternet Yayınlarına MİT İzni Koşulu Geliyor

RTÜK ve BTK uzmanlarının hazırladığı taslağa göre internet yayınlarına MİT ve emniyet izni koşulu geliyor. Sakıncalı içerik paylaşan yayınlar para cezası yerine karartma cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Sansürden yılmış olan internet kullanıcıları, klasik TV kanallarını terk edip Netflix, Blu TV gibi çevrimiçi yayın platformlarına yönelirken RTÜK ve BTK uzmanlarının hazırladığı taslak, internet yayınları için de MİT ve Emniyet'ten izin koşulu getiriyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun yazdığı habere göre tüm radyo-tv yayınları, platform yayınları, Netflix, BluTV gibi 'IPTV' formatındaki yayınlar denetim, erişim engeli, lisans iptali gibi cezalar ile karşı karşıya kalabilecek.

Asıl şaşırtan durum ise çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen yayınlara standart TV’lerde olduğu gibi para cezası verilmek yerine karartma cezası verilecek olması. Bu da çevrimiçi yayıncıların özgür paylaşım özelliklerini tamamen kaybedebilecekleri anlamına geliyor.

Taslağa göre Cumhurbaşkanının yayın yasağı yetkisi, standart TV yayınlarının yanı sıra internetten gerçekleştirilen TV ve radyo yayınlarını da kapsayacak. Ticari amaç gütmeyen bireysel yayınlar ise söz konusu denetimlerin dışında kalıyor.