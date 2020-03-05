Ülke ve Yılına Göre Müzik Dinleyebileceğiniz Site: Radiooooo

Çevimiçi müzik platformlarının yaygınlaşması, radyoları arka plana attı. Ancak hala internet üzerinden yayın yapan onlarca radyo bulunuyor. Radiooooo ise benzerlerinden ayrılarak eşsiz bir deneyim sunmayı vadediyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte onlarca yenilikle tanıştık. Bu yeniliklerden bir tanesi de çevrimiçi müzik platformlarıydı. Ancak bu platformlar, bir zamanların eşsiz müzik deneyimlerini sunan radyoların geri plana atılmasına neden oldu. Çünkü tüketiciler, çevrimiçi müzik platformlarıyla radyolardaki ses kalitesinin üzerine çıkabiliyor, diledikleri müzikleri de dinleyebiliyorlardı.

Çevrimiçi müzik platformlarının yaygınlaşması, radyoların tam anlamıyla sonunu getirmedi. Şu an internet üzerinden yayın yapan birçok radyo var. Fakat sizlere şimdi bahsedeceğimiz radyo, yaratıcılık anlamında diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Çünkü bu radyo, hiç alışık olduğunuz türden bir yapıya sahip değil.

Radiooooo, kullanıcılarına farklı seçenekler sunarak her ülkenin müzik tarzını, yıllara göre kategorize ederek dinlemelerini sağlıyor. Böylelikle hangi ülkenin hangi yıllarda neler dinlediğini keşfedebiliyor ve etkileyici bir internet radyosu deneyimi yaşıyorsunuz. Genel görünümüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Radiooooo, saatlerce vakit geçireceğiniz mecralardan bir tanesi olabilir.

Siteyi açtığınızda karşınıza bir dünya haritası çıkıyor. Buradan istediğiniz ülkeyi seçip yıl aralığını belirledikten sonra, sol tarafta “hızlı”, “yavaş” ya da “tuhaf” türlerinden birini seçiyorsunuz ve sürpriz bir şarkıyla karşılaşıyorsunuz. Dinlediğiniz şarkları beğenip, paylaşabileceğiniz bir de bölümü bulunan Radiooooo, şarkının kim tarafından keşfedildiğini de bu bölümde gösteriyor.

Etkileşimi fazla olan internet siteleri, genellikle akıllı telefonlarda verimli çalışmazlar. İşte bunu da göz ardı etmeyen geliştirici ekip, Radiooooo'nun mobil sitesini de oluşturmuş durumdalar. PC versiyonuna göre daha sade bir yapısı olan mobil sürüm, platforma akıllı telefonlarınız ya da tabletleriniz gibi mobil cihazlarınız üzerinden de erişmenizi sağlıyor.

Eğer sizler de eşsiz bir çevrimiçi radyo deneyimi yaşarken farklı ülkelerin ve Türkiye'nin, bundan yıllar önce ne kadar kaliteli müzikler dinlediğini keşfetmek isterseniz, PC üzerinden burada bulunan bağlantıyı, mobil cihazlar üzerinden de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.