İnternete Bağlı Cihazların Güvenlik Durumunu Gösteren Site

Georgia Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir internet sitesi hazırlayarak bu internet sitesi üzerinde IoT cihazların güvenlik derecelerini paylaşmaya başladılar. Şimdilik sadece 45 cihazın listelendiği internet sitesinde popüler ürünler de yer alıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji üreticileri, internet kullanan cihazların üretimine hız verdiler. Bu da özellikle son birkaç yıldır evlerimizde internet kullanan cihazların yaygınlaşmasına neden oldu. Artık buzdolaplarından klimalara kadar pek çok ürün, internete bağlanabiliyor ve hatta uzaktan kontrol edilebiliyor.

Ancak bu ürünler gerçekten güvenli mi? Aslına bakacak olursak bu sorunun cevabı çok kritik. Çünkü evimizde kullanılan cihazların internet bağlantısının güvenli olmaması, kişisel verilerimizin bilgisayar korsanlarının eline geçmesine neden olabilir. Örneğin; evde kullandığınız bir sesli asistana sızan bilgisayar korsanı, bütün ev halinizi dinleyebilir ve bunu size karşı kullanabilir.

Evlerde bulunan elektronik cihazların internet bağlantısı kurmasına "IoT" veya "Nesnelerin İnterneti" deniyor. Her şeyden önce şunu kabul etmek gerekiyor ki IoT teknolojisi, geleceğe kapı aralıyor. Ancak bu teknolojinin bulunduğu mevcut konum, kullanıcılar için güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

ABD'de bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını yürüten bilim insanları, IoT cihazlarının güvenlik sorunlarını ele alarak bir internet sitesi geliştirdiler. Geliştirilen bu internet sitesi, evlerde kullanılan IoT cihazlarının test edilmesinin ardından güvenlik konusunda aldığı puanları listeliyor. Bu da evlerde kullanılan bir cihazın güvenlik durumunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları tarafından geliştirilen bu internet sitesi "YourThings Scorecard" olarak isimlendiriliyor ve şu an için sadece 45 ürün için güvenlik testi sonuçlarını sunuyor. Ancak bilim insanları, ilerleyen dönemlerde internet sitesinde yer alan ürün yelpazesinin genişleyeceğini açıkladılar.

YourThings Scorecard ürünlerin genel yapısını, bulut platformlarıyla nasıl iletişim kurulduğunu, cihazlarda hangi uygulamaların çalıştığını ve yine bulut tabanlı uç noktaları inceleyerek bazı testler yapıyor. Yapılan testlerin sonuçlarına göre de bir IoT cihazının güvenlik sonuçları ortaya çıkıyor. Dilerseniz şimdi de YourThings Scorecard veri tabanında bulunan ürünlere genel bir göz atalım.

Listenin ilk sırasında Amazon tarafından üretilen Echo isimli ürünün birinci nesli bulunuyor. Yapılan testlere göre bu cihazın kendisi yüzde 88.1 oranında güvenli ancak mobil bağlantılar için durum o kadar da iç açığı değil. Bu da Amazon Echo'nun aslında o kadar da güvenli olmadığını ortaya koyuyor.

Eğer sizler de YourThings Scorecard'ın güvenlik derecelerini paylaştığı ürünleri incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir, ayrıca yapılan testlerle ilgili de detaylı bilgi alabilirsiniz.