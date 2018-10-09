2019 model Toyota Supra'ya ait bazı taslak çizimleri çevrimiçi olarak sızdırıldı. Söz konusu parçaların birleştirilmesi ile yeni Supra'nın tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

Spor otomobil sevenler için dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olan Toyota’nın yeni spor otomobili Supra 2019 fazlasıyla merak uyandırıyor. Araçla ilgili pek çok önemli sızıntı gerçekleşmiş olsa da 2019 model Toyota Supra’nın tasarımı hala gizemini koruyor.

SupraMkV.com, 2019 model Toyota Supra’nın parçaların ait taslak çizimleri bir araya getirdi ve aracın dijital bir tasarımını oluşturarak Toyota’nın nasıl bir asfalt canavarı ortaya çıkardığını gözler önüne serdi.

Üstelik SupraMkV.com, söz konusu çalışmasını aracın dış tasarımı ile sınırlandırmayarak iç mekan çizimlerini de birleştirdi ve Toyota Supra 2019’un nasıl bir kokpite sahip olacağını ortaya çıkardı.

Alışık olduğumuz Toyota Supra tasarımı çok daha oval hatlara ve büyük farlara sahipti. Ancak taslak Toyota Supra 2019 tasarımı, Japon otomotiv devinin tasarımını güncelleyerek daha dinamik bir araç ortaya çıkardığını gösteriyor.