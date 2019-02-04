İnternette En Çok Zaman Harcayan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

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İnternet başında en çok süre geçiren ülkelerin listesi belli oldu. Türkiye, internet başında geçirilen süre konusunda dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Akıllı telefonların her geçen gün biraz daha yaygınlaşması ve kablosuz internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte insanların internette geçirdikleri süre de günden güne artış gösteriyor. Kimileri iş, kimileri eğlence aracı olarak kullanıyor olsa da internet için, günümüzün en önemli iletişim aracı olduğundan günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylememiz yanlış olmaz.
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Yeni yayınlanan internette en çok vakit geçiren ülkeler listesi, hangi ülkelerin internet kullanımı konusunda çıtayı yukarı çıkardığını ortaya çıkardı. Listedeki ilginç nokta, internet kullanımı süresinin gelişmiş ülkeler arasında bile bir standardının oluşmamış olması. Zira iki gelişmiş ülke arasındaki internet kullanım süresi farkı günlük 1.5 saate kadar çıkabiliyor.

İşte internet başında en fazla vakit geçiren ülkeler:

  • Vietnam - 3 saat 29 dakika
  • Danimarka - 3 saat 32 dakika
  • Türkiye - 3 saat 32 dakika
  • İsveç - 3 saat 33 dakika
  • İtalya - 3 saat 36 dakika
  • İngiltere - 3 saat 36 dakika
  • Kanada - 3 saat 43 dakika
  • Yeni Zelanda - 3 saat 45 dakika
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  • Polonya - 3 saat 50 dakika
  • Tayland - 3 saat 58 dakika
  • Arjantin - 3 saat 59 dakika
  • Endonezya - 4 saat
  • Mısır - 4 saat 2 dakika
  • Malezya - 4 saat 3 dakika
  • Hindistan - 4 saat 3 dakika
  • Singapur - 4 saat 3 dakika

  • BAE - 4 saat 6 dakika
  • ABD - 4 saat 7 dakika
  • Rusya - 4 saat 8 dakika
  • Portekiz - 4 saat 11 dakika
  • Meksika - 4 saat 11 dakika
  • Tayvan - 4 saat 17 dakika
  • Brezilya - 4 saat 43 dakika
  • Kolombiya - 4 saat 49 dakika
  • Güney Afrika - 4 saat 55 dakika
  • Filipinler - 5 saat 4 dakika
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Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım ortalaması 4 saatin üzerine çıksa da günlük internet kullanımı süresinin dünya ortalaması yalnızca 3 saat 28 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiden yola çıkarak internette fazla vakit geçirdiğini düşünün Türkiye’nin ortalama internet kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/iste-internette-en-cok-zaman-harcayan-ulkeler-listede-turkiye-de-var,t3lHHm6_PEaigdY_sPlcMA/t_CIRuPM3EOH8PEr8PJzfg
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