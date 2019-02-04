İnternet başında en çok süre geçiren ülkelerin listesi belli oldu. Türkiye, internet başında geçirilen süre konusunda dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Akıllı telefonların her geçen gün biraz daha yaygınlaşması ve kablosuz internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte insanların internette geçirdikleri süre de günden güne artış gösteriyor. Kimileri iş, kimileri eğlence aracı olarak kullanıyor olsa da internet için, günümüzün en önemli iletişim aracı olduğundan günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylememiz yanlış olmaz.

Yeni yayınlanan internette en çok vakit geçiren ülkeler listesi, hangi ülkelerin internet kullanımı konusunda çıtayı yukarı çıkardığını ortaya çıkardı. Listedeki ilginç nokta, internet kullanımı süresinin gelişmiş ülkeler arasında bile bir standardının oluşmamış olması. Zira iki gelişmiş ülke arasındaki internet kullanım süresi farkı günlük 1.5 saate kadar çıkabiliyor.

İşte internet başında en fazla vakit geçiren ülkeler:

Vietnam - 3 saat 29 dakika

Danimarka - 3 saat 32 dakika

Türkiye - 3 saat 32 dakika

İsveç - 3 saat 33 dakika

İtalya - 3 saat 36 dakika

İngiltere - 3 saat 36 dakika

Kanada - 3 saat 43 dakika

Yeni Zelanda - 3 saat 45 dakika

Polonya - 3 saat 50 dakika

Tayland - 3 saat 58 dakika

Arjantin - 3 saat 59 dakika

Endonezya - 4 saat

Mısır - 4 saat 2 dakika

Malezya - 4 saat 3 dakika

Hindistan - 4 saat 3 dakika

Singapur - 4 saat 3 dakika

BAE - 4 saat 6 dakika

ABD - 4 saat 7 dakika

Rusya - 4 saat 8 dakika

Portekiz - 4 saat 11 dakika

Meksika - 4 saat 11 dakika

Tayvan - 4 saat 17 dakika

Brezilya - 4 saat 43 dakika

Kolombiya - 4 saat 49 dakika

Güney Afrika - 4 saat 55 dakika

Filipinler - 5 saat 4 dakika

Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım ortalaması 4 saatin üzerine çıksa da günlük internet kullanımı süresinin dünya ortalaması yalnızca 3 saat 28 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiden yola çıkarak internette fazla vakit geçirdiğini düşünün Türkiye’nin ortalama internet kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.