İnternette İnsanı Canından Bezdiren 8 Şey ve Çözümü

İnternet büyük kolaylık olsa da zaman zaman canımızın sıkılmasına sebep olmuyor da değil.

Teknoloji ilerledikçe biz de ona ayak uyduruyoruz. Hayatımızın her anında teknolojik yenilikler, bilimsel ilerlemeler göze çarpıyor. Muhtemelen bunların arasında en başı da internet çekiyor. İnternet sayesinde artık hiçbir yer uzak değil. Elbette ki bu teknolojinin bazı kötü yanları da var. Yine de bunlar çözümsüz sorunlar değil.

İşte internette canımızı en çok sıkan 8 durum ve çözümü:

1- Spoilerlar / Sürprizibozanlar

Daha henüz sonuna gelmediğiniz bir dizinin ya da kitabın, henüz gidemediğiniz bir filmin bütün heyecanlı kısımlarını ve sürprizlerini önden anlatıp da keyif kaçıran insan sayısı oldukça yüksek. İnternet bunlarla dolu hatta. Bu sorunu çözmek için ise kullanılabilecek bir tarayıcı eklentisi var. Spoiler Protection isimli bu uzantı ile istediğiniz başlıklardaki spoiler içerikler otomatik olarak engellensin, rahat edin.

2- Pop-Upgiller

Herkesin huzur içinde yaşadığı ve hiç kan dökülmeyen o huzurlu diyarlarda pop-up ve ekranı kaplayan katman reklamlar hiç çıkmıyor. Biz ise öyle bir dünyada yaşamıyoruz ne yazık ki. O yüzden Pop-Up Blocker kurup geçiyoruz.

3- Otomatik Başlayan Videolar

Sizden izin almadan megabaytlarınızı çatır çatır ezen websiteleri için de bir çözüm var. Aslında derdiniz buysa kamyonla çözümünüz var ve bu uygulamaları uzantı marketinde rahatlıkla bulabilirsiniz. İçlerinden bir tanesi de bu.

4- Çerezler ve Trackerlar

Çerezlere izin ver, ona izi ver, buna izin ver derken her adımımız şirketlerin takibine geçiyor diye mi düşünüyorsunuz? Öyleyse iki yöntemden birini uygulayın: Ya gizliliği daha ön planda tutan bir tarayıcı kullanın ya da Ultrablock gibi toplanan veriyi anında silen bir eklenti kullanın.

5- Yalan Haberler

Hatalı bilgiler ve yalan haberler interneti yangın gibi sarmakta bir numara. Ne yazık ki aynı hızla yayılan bir haber doğrulama ya da çözüm ağı yok. Bu sorunu çözmek için kaynak kontrolü yapmak gerekiyor. Birkaç eklenti de (örneğin ZenMate SafeSearch) kaynakların doğruluğu konusunda yardımcı oluyor.

6- Şifrem Neydi?

Bütün sitelerde aynı şifreyi kullanmamak için hepsine farklı şifre seçip sonra hepsini birden unutanlar için ilaç olacak olan bazı eklentiler var. LastPass gibi bu eklentiler sizin yerinize şifrelerinizi aklında tutuyor.

7- İnternet Paketleri Dayanmıyor

İnternet siteleri daha grafik ve daha interaktif hale geldikçe daha çok veri tüketiyorlar. Ne yazık ki paketlerimizdeki byte sayısı ise belli. Mobil veri tüketimini azaltmak için yapılabilecek bir sürü şey var. Bunlar arasında veri hızını düşürmek gibi yöntemler de var. Bu anlamda önerebileceğimiz Chrome eklentisini şuradan edinebilirsiniz.

8- Arama Geçmişinde Bir Şey Bulmak

Tam olarak hangi sayfada neyi arayacağınızı bilmediğiniz zamanlarda kendinizi tarayıcı geçmişinde kaybetmeniz mümkün. Bu sorunu çözmek için de çeşitli eklentiler ve uzantılar var. History Search, gezindiğiniz her sayfayı indeksleyerek kaydediyor, böylece sonradan aradığınızı kolayca bulmanız mümkün oluyor.

Bu eklentileri ya da yöntemleri kullanmak sorunlarınızı birden bir çözmeyecek, bir anda interneti trollerden uzak, cennetten bir köşe haline getirmeyecek ancak can sıkıcı durumlarla karşılaşma ihtimalinizi gözle görülür derecede azaltacaktır. Bu listede olmayıp sizin canınızı sıkan başka internet problemleri varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz.