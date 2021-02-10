İnternette Kiralık Katil Arayan Kadın Tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki federal mahkeme, Kelly Harper isimli bir kadını tutukladı. Kelly Harper isimli kadın, internette "karanlık ağ" olarak da geçen dark web üzerinde kiralık katil aramak ve Bitcoin ile kiralık katil tutmakla suçlandı.

İnternette yaptığınız aramaların başınıza bela açabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Peki ya 'karanlık ağ' olarak da bilinen dark web üzerinde bir şeyler araştırmanın sonuçlarını düşündünüz mü? Eğer cevabınız hayırsa, bu haberden sonra internet üzerinde daha dikkatli olmak isteyebilirsiniz zira ABD'de bir kadın, geçtiğimiz sene yaptığı internet araştırmaları nedeniyle suçlamalara tabii tutuldu ve tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde federal mahkeme, Kelly Harper isimli bir kadın hakkında tutuklama kararı çıkardı. Kelly Harper, karanlık ağ üzerinde kiralık katil aramak ve dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin ile kiralık katil tutmakla suçlandı. Suç duyurusunda belirtildiği üzere Harper, öldürülmesi amaçlanan kişinin otomobili, çalıştığı yer, cep telefonu numarası ve kendisiyle ilgili birçok bilgiyi tarif etmiş.

Geçtiğimiz sene ekim ve aralık ayları arasında kiralık katil araştırması yapmış:

Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Kelly Harper, geçtiğimiz senenin ekim ve aralık ayları arasında internet üzerinde kiralık katil araştırması yapmış. Daha sonra da bir kiralık katil tutma sitesine Bitcoin ile ödeme yapan Kelly Harper, 'eyaletler arası ticaret imkanlarını kiralık katil tutmak için kullandığı' gerekçesiyle 5 Şubat 2021 tarihinde tutuklandı. Söz konusu suçlamada, sanığın suçlu bulunması için fiilen cinayet işlemesinin gerekmediği belirtiliyor.

37 yaşındaki Harper, eğer suçlu bulunursa en fazla 10 yıl süreyle hapis cezasına çarptırılacak. Adalet Bakanlığı, bunun hâlâ bir suçlama olduğunu ve sanığın suçunun kanıtlanana kadar masum olduğunu belirtti. Uzmanlar, Kelly Harper 'cinayet amacı güden' birine ödeme yapmış olsa da karanlık ağ üzerinden kiralık katil tutmanın mümkün olup olmadığını net olarak bilmediklerini açıklıyor. Zira daha önce yapılan araştırmalarda karanlık ağda bulunan 24 kiralık katil sitesinin dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı.