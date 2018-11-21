İnternette Viral Olan Beyin Şeklindeki Solucan Yığını

Teksas'da bir kişi, yağışlardan sonra oluşan bir su birikintisinde beyin benzeri bir solucan yığınına rastladı.

Teksas'da yaşayan bir vatandaş, birkaç gün süren yağışlardan sonra oluşan bir su birikintisinde beyin benzeri bir solucan yığını gördü ve görüntüye aldı. Görüntüler internette binlerce kişi tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Amerika'lı Pen Haber Ajansı'na göre Houston'daki bir apartmanın önünde çekilen bu görüntüler, internette günden güne yayılarak popüler hale geldi. Neredeyse onları öldürmeye karar vereceğini söyleyen vatandaş, şaşkınlığını da gizleyemedi.

Keşfedilen bu solucan kütlesi ilk değil. 2009 yılında Kuzey Carolina kanalizasyonunda keşfedilen solucan kütlesi kısa zamanda internette popüler hale gelmişti. Fakat bazı insanların deyimiyle bunlar uzaylı solucanlar değil. Aslında konu çok daha basit. Bu görüntüler aslında Tubifex solucanları olarak bilinen, parçalanmış solucanların birbirine karışmasıdır. Taş döküntülerine ve taşlı bölgelere bir hayli ilgi gösteren bu solucanlar, kanalizasyon solucanları olarak da bilinir.

Bu solucanların yaşam bölgeleri diğerlerine göre farklıdır. Genellikle nehirler, göller ve kanalizasyon gibi suyla kaplı bölgelerde çok daha yaygındırlar. Görüntülere baktığımızda, solucanlar, kanalizasyon boru hattına bir şekilde girip toprak bulamayınca da birbirlerine sarılmış olabilir. Başka bir deşiyle birbirlerine destek vermek için bir arada görünmeye çalışıyorlar.