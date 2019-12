İnternet üzerinde her gün onlarca işlem yapıyoruz. Yaptığımız bu işlemler, internetteki varlığımızı da iyiden iyiye artırıyor. DeleteMe ismindeki bir platform ise internete yayılan kişisel verilerinizi temizliyor.

İnternet kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve hatta hayatımızın ayrılmaz bir parçası oluyor. İnsanlar, internet kullanımını sürdürdükleri sürece hem daha çok bağımlı oluyorlar hem de internetteki varlıklarını her geçen gün biraz daha artırıyorlar. Bu da kullanıcıların, kişisel verilerinin bir şekilde internet ortamında yer edinmesine neden oluyor ki bu durum, kimi zaman can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

Sizler de internet üzerinden sayısız işlem yapıyor olabilirsiniz. Ancak buna paralel bir şekilde internet ortamında herhangi bir verinizin kalmasını istemiyor olabilirsiniz. İşte "DeleteMe" olarak isimlendirilen platform da tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Platform, internetteki kişisel verileri tek tek siliyor ve böylece güvenliğinizi bir nebze olsun sağlamanıza yardımcı oluyor. Ancak ne yazık ki internet üzerinden işlem yapmaya devam ettikçe, verilerinizin yeniden internette yayılmaya başlayacağını bilmeniz gerekiyor.

DeleteMe ile ilgili olarak bilmeniz gereken ilk şey, bu platformun sosyal medya hesaplarınızı veya bunlar gibi diğer üyeliklerinizi silmiyor oluşu. Platform, internet siteleri aracılığıyla yayılmış olan bilgilerinizi örneğin; ev adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi verilerinizi siliyor. Böylelikle, dünya genelinde sadece bu yıl yüzde 18 artış gösteren spam aramalardan kurtulabilirsiniz.

DeleteMe platformuyla ilgili olarak bilmeniz gereken ikinci husus ise bu platformun ücretli oluşu. Aslına bakacak olursak bu durum zaten kaçınılmazdı çünkü DeleteMe, internet ortamındaki verilerinizi temizliyor ve bu işlem, çok da kolay değil. Platform; aylık, yıllık veya iki yıllık farklı opsiyonlarla satın alınıp kullanılabiliyor. Üstelik DeleteMe'nin bazı abonelik paketleri, 2 veya 4 kişilik ailelerin verilerinin silinmesini de sağlıyor.

DeleteMe'nin verdiği hizmeti incelemek ve gerekiyorsa satın almak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi bu hizmeti tek sefere mahsus kullanmak çok da mümkün değil. Çünkü interneti kullanmaya devam ettiğiniz sürece kişisel verileriniz yeniden dağılmaya devam edecek.