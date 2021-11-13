İnternetten alışveriş yapmak artık çoğumuzun alışkanlığı haline geldi. Evimizin en küçük ihtiyacından mobilyaya kadar oldukça geniş seçenekler sunan alışveriş siteleri gün geçtikçe çoğalıyor.

Bunun haricinde Türkiye'de kullanımı çok yaygın olmasa da Amerika ve Avrupa'da daha yaygın kullanılan ve ürünlerin açık artırmaya konularak da satışa sunulabildiği eBay gibi siteler oluşmaya başladı. Dolayısıyla açık bir pazar haline gelen internette satışı yapılan ürünlerin çeşitliliği de arttı.

İşte satılmaya ve hatta bazen satın alınmasına şaşıracağınız şeyleri sizler için derledik!

İllegal ceset satışı: İspermeçet Balinası Karkası

2014 yılının Mayıs ayında, Cape St. George yakınlarındaki Newfoundland plajına, 12 m uzunluğunda bir ölü ispermeçet balinası vurdu. Cesedin imha edilmesinden sorumlu olduklarını söyleyen Cape St. George şehri bu sorunu çözmenin bir yolunu aradı. Önce karkası denize geri çekmek için 15 metrelikk bir tekne kiralamayı düşündüler ancak bu yeterli olmadı. Bir hafta boyunca bekletmek zorunda kaldıkları ceset bir üsre sonra kokmaya başladı ve başka çözüm yolları düşündüler. Çaresiz kalan Belediye Başkanı ise çözümü eBay'de buldu.

Belediye başkanı, ölü balinadan kar elde etmeye çalışmadıklarını, sadece onu kıyılarından çıkaracak birini bulmaya çalıştıklarını söyledi. eBay, ölü ya da diri hayvan satışına karşı politikası nedeniyle müzayedeyi çektiğinde, karkas için teklif 2.000 dolara kadar çıktı. Kanada Çevre Bakanlığı ise nesli tükenmekte olan bir türün ölü olsa bile satılmasını yasalara aykırı buldu. Sonunda ise yüksek gelgit, büyük dalgalar ve rüzgar, balinayı denize geri gönderdi ve sorun çözüldü.

Ruhunu şeytana satanlar vs eBay'e satanlar: İnsan Ruhu

Şayet birgün birisi ruhunuzu satın almak isterse bunu eBay'de satamazsınız çünkü buna karşı olan özel politikaları var. eBay'e bunun sebebi sorulduğunda şöyle cevap verdi: ''Eğer ruh zaten yoksa bunu eBay'de satamazsınız çünkü satacak hiçbir şey olmazdı, ancak ruh varsa yine satamazsınız çünkü eBay'in insan parçaları ve kalıntıları politikasının kapsamı buna izin vermiyor.''

eBay'in ise neden böyle bir konuda politikası olduğunun bir nedeni olduğu ortaya çıktı: İnsanlar bir süredir ruhlarını satmaya çalışıyorlar. 2008'de, Paradigm grubunun bir üyesi ruhunu 25.000 sterline açık artırmaya çıkarmaya çalıştı. Ayrıca, kendisinin ve gruplarının kazançlarının bir kısmı ile birlikte ruhuyla ilgili güncellemeler göndermeyi kabul etti. Alıcıya her yıl bir doğum günü kartı göndericekti. Ayrıca tüm bunların dışında ruhunu 100.000.000 pounda geri alabileceği bir maddesi vardı.

'Senden nefret ediyorum' demenin farklı bir yolu: Dışkı

Pazar yerlerinde veya internet üzerinden yürütülen alışveriş sitelerinde dışkı satmak son zamanlarda alışıldık bir şey olmaya başladı fakat kargolatma saçmalığı bir süredir tartışılıyor. Mailpoop.com adlı bir site dışkı hediye etmek isteyenler için ise çok iyi bir fırsat sunuyor: Güzel bir kutu içerisinde köpek dışkısı. Fiyatlandırma ise köpeğin boyutuna bağlı olarak değişiyor. Web sitelerinde köpeklerin çöplerini gösteren bir fotoğraf galerisi bile var. Ancak daha seçici müşteriler için kapalı bir plastik kapta at, goril veya fil dışkısı gönderen Shitexpress.com sitesi daha iyi bir alternatif olabilir. İsteyen müşteriler ise dışkıyı gönderdikleri kişiye ''Senden nefret ediyorum.'' içerikli mesajlar gönderebiliyorlar.

Nostalji hissi isteyenler için: Tek Kullanımlık Plastik Poşet

Bazı insanlar artık üretilmeyen, nostalji hissi barındıran ürünleri satabilirler. Ancak bazen nostalji umuduyla alınacağı zannedilip satılmaya çalışılan ilginç ürünler olabiliyor. Örneğin, bir satıcı silgisi bile olmayan ve 2019'da üretilen bir kalemin klasik çağ öncesinden kalan bir yapıt olduğuna inanıp satmaya çalışıyor. Başka bir satıcı ise ''NYC tarihindeki en büyük kar yağışı'' olan 2016 Ocak tarihine ait olduğunu iddia ettiği dondurucusundaki iki kartopunu satmaya çalıştı. Yaratıcı bir Avustralyalı ise insanların nostalji isteklerine güvenerek plastik poşetlerin yasaklanması haberiyle beraber ''Son Plastik Poşet'' adını verdiği poşeti çerçeveletip satmaya çalıştı.

Bir insan neden bunu saklar ve satar diyeceğimiz başka bir şey: Göbek Deliği Pamuğu

eBay'de gezinirken tuvalet kağıdı rulosu, boş yumurta kartonları, boş makyaj ürünü kapları gibi çöp niteliğindeki ürünlerin satışa çıkarıldığını görebilirsiniz. Bu ürünler bile belki bir amaç için kullanılabilir fakat neden satışa çıkarıldığı konusunda mantıklı bir gerekçesi olmayan ürünler de var.

Baltimore'lu bir adam gayet özenli bir şekilde kapalı plastik kaplarda muhafaza ettiği göbek deliği pamuklarını, motosiklet, tüfek, altın gibi pahada oldukça değerli olan ürünlerle takas etmek için satışa çıkardı.

Pareidolia etkisinin en pahalı örneği: Acılı Cheetos Cips

Kişinin karşılaştığı bir duyumu veya nesneyi farklı formlarda görmesine sebep olan pareidolia denilen bir durum vardır. Tamamen normal ve bilinçli bir eğilimdir. Teksaslı bir adam 2008'de Illinois eyaletine benzer bir mısır gevreği satın aldığında, onu alması için Virginia'ya birini göndermeye karar verdi. Daha sonrasında Avustralya'ya benzeyen başka bir mısır gevreğinin 200 doların üzerinde bir fiyata satıldığı bildirildi.

Bu tür örneklerden dolayı da atıştırmalıkların düzensiz şekilleri birçok çevrimiçi teklife ilham verdi. 2017'de ise yanlışlıkla kafesine giren bir çocuğa saldırmaması için öldürülen goril Harambe'ye benzeyen bir acılı cheetos cips, yaklaşık 100.000 dolara satıldı.

Günümüz ilişkilerinin hizmete dönüşmüş hali: Görünmez Sevgili

Bazı insanlar bir ürün yerine çevrimiçi hizmet satarlar. Örneğin, çevresindekilerin eş bulma baskısından bıkmış veya arkadaşlarının sürekli randevu ayarlamaya çalışmasından yorulmuş insanlar için 'görünmez kız/erkek arkadaş' ayarlama hizmeti sunuluyor. Müşteri, ideal erkek veya kız arkdaşının kişiliğini oluşturmak için bir anket dolduruyor, şirketin sahte yüz koleksiyonundan bir selfie seçerek telefonuna indiriyor ve bir 'nasıl tanıştık' hikayesi seçiyor. Daha sonra görünmez sevgilisinden kısa mesajlar alan müşteri, tatillerde, doğum günlerinde ve sevgililer gününde ekstra bir ücret karşılığında hediye veya çiçek alabilir.

Varsayım üzerine alışveriş: Brangelina Çiftinin Kokusu

Bugün temiz hava, özellikle Çin ve Hindistan gibi kirlilik oranı yüksek ülkelerde yaşayanlar için çözülmesi elzem bir konudur. Vitality Air adlı bir şirket Kanada'nın Alberta bölgesinden 8 litre dağ havasını şişeleyerek yılda 300.000 dolar kazanabiliyor ya da Ziploc adındaki bir şirket Brooklyn'deki bir mahalle kokusunu 'dünyanın en popüleri' şeklinde satabiliyor.

Ünlü insanların kokusu ise daha yüksek miktarlara satılabilir. Kanye West'in bir konseri esnasındaki ön koltuklara yakın yerlerin kokusu ise Kanye West nefesi içeriyor iddiasıyla eBay'de açık arttırmaya çıkarıldı. Kanye West'e rakip olacak ikinci olay ise Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinden geliyor. Çift, bir kırmızı hali etkinliğinde yürürken yan tarafta bırakılan kavanoza nefeslerinin dolduğu iddia edildi ve kavanoz 523 dolara alıcı buldu.

Hayranlık mı saplantı mı?: Marilyn Monroe'nun Röntgeni

Ünlülerin kişisel eşyalarına karşı saplantı geliştiren insanlar var. Beatles 1964'te ünlenmeye başladığında, kül tablalarından banyo paspaslarına, gümüş eşyalardan kullanılmış sabun keklerine kadar her şey otellerinden alınıp hediyelik eşya olarak satıldı. Miami'de bir havuzda yüzdüklerinde, havuzdaki su şişelendi ve “Beatle Water” olarak satıldı. Britney Spears'ın kullanılmış bir tutam sakız, yarısı yenmiş sandviç ve otel banyosundan çalınan hamilelik testi dahil olmak üzere oldukça fazla kişisel eşyası açık artırmada satıldı.

Marilyn Monroe da bunlardan biri.Yaşadığı sırada ve ne yazık ki ölümünden çok sonra kişisel hayatına izinsiz girişlerden acı çeken ünlü. Yaşadığı sırada ve ne yazık ki ölümünden çok sonra bile kişisel hayatına izinsiz girişlerle uğraşan bir ünlü oldu. 1954 yılının Kasım ayında Florida'daki Cedars of Lebanon Hastanesine girdiğinde çekilen göğüs röntgeni 2010 yılında açık artırmada satıldı.