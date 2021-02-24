İnternetten Telefon Alan Adam Kutusundan Bisküvi Çıktı

İnternet üzerinden yapılan ve sonucunda hüsrana uğranan alışverişlere bir yenisi daha eklendi. İnternetten 6.300 TL değerinde bir telefon satın alan Yasin Ayar isimli vatandaş, gelen kargoyu açmasıyla şoka uğradı. Gelen kargonun içerisinden bisküvi çıkmasıyla şoka uğrayan Yasin Ayar, polise başvurdu ve şikâyetçi oldu.

İnternet, her şeyi elimizin altında bulabildiğimiz ve hızlı bir şekilde dilediğimiz şeyi satın alabildiğimiz bir yer. Elbette pratik olması ve her şeyi kolayca halledebilmemizi sağlamasının yanında internet ortamının en kötü yanı ise kime güveneceğinizi kesin olarak bilememeniz. Daha önce de bu güvensizlik ve 'kandırmaca' vakalarını ve bu vakaların sonucunda telefon beklediği kargo kutusundan salatalık çıkan vatandaşları görmüştük.

İşte geçtiğimiz gün, internetin azizliğine bir vatandaş daha uğradı. İstanbul'un Bakırköy semtinde yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinde alışveriş yapmaya yarayan bir siteden sipariş verdi. Yasin Ayar'ın verdiği sipariş, yaklaşık 6.300 TL değerinde bir telefondu. Ayar, 6.300 TL ödemeyi yapıp siparişi verdiğini ve gün içerisinde kargonun kendisine teslim ettiğini açıkladı. Buraya kadar her şey normaldi ancak Yasin Ayar'ın insanı şoka uğratacak o manzarayla karşılaşması pek uzun sürmedi.

Kargo kutusunun içerisinden 'bisküvi’ çıktı:

Ayar, siparişi geldikten sonra kutuyu açtığında adeta şoka uğradı. Bunun sebebi, telefon çıkmasını beklediği kutudan 'bisküvi' çıkmasıydı. Yasin Ayar, kutuyu açıp bisküviyi gördükten hemen sonra kargo görevlisinin peşinden giderek durumu açıkladı ve mağduriyetini bildirdi. Bunun ardından karakola giden Yasin Ayar, firmadan şikâyetçi oldu.

Yasin Ayar, "İnternet üzerinden ürün aldım kendime, 6.300 TL değerinde. Ürünü açtığımda içerisinden bisküvi çıktı, şok oldum. Bununla alakalı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi. Ürün gün içerisinde geldi, açtığımda bisküvi çıktı. Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim, o kadar para verdim" sözleriyle durumu açıkladı.