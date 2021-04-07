İnternetten Uygulama İndiren Şahıs 77 Bin Lira Kaybetti

İnternet üzerinden yürütülen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi eklendi. İnternetten kontrolsüzce mobil uygulama indiren bir kişi, binlerce lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Banka hesabından yüklü miktarda kredi çekilen mağdur, hâlâ parasını geri almaya uğraşıyor.

Çağımızın suçlarından olan sanal dolandırıcılık, bir kişinin daha cebini yaktı. İnternet üzerinden telefonuna uygulama indiren bir vatandaş, bir süre sonra telefonunda bazı gariplikler fark etti. Bilen birine danıştıktan sonra telefonuna virüs bulaştığını öğrenen şahıs, aldığı uyarı üzerine banka hesabını kontrol etti. Hesabından 77 bin lira çekildiğini gören vatandaş, şaşkınlığının ardından gerekli yasal işlemleri başlattı.

İnternetten kolay yoldan para kazanma hevesi her yıl yüzlerce, belki binlerce kişinin başını yakmaya devam ediyor. “Hediye kazandınız” reklamları, zararlı uygulamalar ve güvenilirliği doğrulanmamış sitelerde alışveriş yapmak özellikle internet dünyasına adapte olamamış nesilleri tehdit ediyor. Bunun önüne geçmenin en temel yolu ise kaynağı bilinmeyen uygulama ve sitelerden uzak durmak.

Bahis uygulaması indirdi, bilgileri çalındı

Mağdur G.A.’ya göre olay, internetten bir bahis uygulaması indirmesiyle başladı. Bir süre sonra uygulamanın kaybolduğunu fark eden G.A., telefonunun gitgide yavaşlamasıyla endişelenmeye başladı. Kısa sürede telefonu yavaşlıktan kullanılmaz hale gelen şahıs, çareyi telefonu teknik servise götürmekte buldu.

Teknik serviste yapılan inceleme sonucu cihaza virüs girdiğinin anlaşılması üzerine G.A., servisçinin tavsiyesiyle banka hesabını kontrol etti. Şahıs, maaşının yattığı hesaptan 36 ay taksitle 77 bin lira kredi çekildiğini gördü. Şaşkınlığa uğrayan G.A. parasını geri alabilmek için yasal işlemleri başlattı.

Paranın büyük kısmını kurtardı

Cumhuriyet Savcılığı’na gidip suç duyurusunda bulunan mağdur, kaybettiği 77 bin liranın 40 bin lirasını geri aldı. Kalan yaklaşık 37 bin lirayla Mersin’deki bir akaryakıt istasyonunun borcunun ödendiğini öğrenen G.A., istasyondaki bir yetkiliyle konuşarak parasının iade edilmesini talep etti. Ancak buna rağmen 4 aydır çalınan parasını alamadı.

İnternetten APK indirme riski

İnternetten kaynağı belirsiz, güvenliği onaylanmamış uygulamalar indirmek birçok kişinin “bir şey olmaz” diyerek dikkat etmediği, tehlikeli bir durum. Bu tip uygulamalar telefonunuzdan fotoğraflarınızı, mesajlarınızı, kişisel bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı ve hatta bu olaydaki gibi kredi kartı bilgilerinizi çalabilir. Bu tarz olaylara davetiye çıkarmamak içinse yalnızca Google Play ve App Store gibi platformlar üzerinden uygulama indirebilirsiniz.