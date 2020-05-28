İnterpol Tarafından Aranan Lüks Araç, Konya'da Bulundu

Almanya’da yıllar önce çalınan ve Interpol tarafından aranan 700 bin TL değerindeki lüks araç, Konya’da bir otoparkta bulundu. Polis ekipleri tarafından tespit edilen aracın kaderi için Interpol’den cevap bekleniyor.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), yıllar önce Almanya’da çalınan 700 bin TL değerindeki lüks bir aracı yıllardır arananlar listesinde tutuyordu. Araç, doğal olarak başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde aranıyordu ancak bulunduğu yer Interpol'ün tahminlerinin çok ötesinde oldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konya’nın merkez ilçesi olan Selçuklu’da bulunan bir otoparkta plakası bulunmayan lüks bir otomobil olduğunu fark ettiler. Araç hakkında araştırma yapan polis ekipleri, lüks otomobilin 2016 yılında Almanya’dan Türkiye’ye giriş yaptığını ve çalıntı olarak Interpol tarafından arandığını tespit etti.

Aracı bulan polis ekipleri, çalıntı araçla ilgili olarak M.E. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Piyasa değeri 700 bin TL olan aracı bir arkadaşının getirdiğini söyleyen M.E, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Otoparktan aracı alan polis ekipleri, konuyla ilgili olarak Interpol ile iletişime geçti. Polis ekiplerine Interpol’den gelecek cevaba göre lüks araç sahibine veya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edilecek.