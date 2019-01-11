Tek Başına Bilgisayar Fiyatına Sahip Olan PC Kasası - InWin

InWin tarafından tasarlanan ve neredeyse tek başına bir bilgisayar fiyatına sahip olan 928 Super Tower bilgisayar kasası, potansiyeli ile büyülemeyi başarıyor.

Tayvan merkezli bir kasa üreticisi olan InWin, daha donanımları satın almadan cüzdanınızı boşaltmaya başlayacak en yeni kasası 928 Super Tower’ı Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019’de görücüye çıkardı. Asus ROG Dominus Extreme X599 anakart ve 28 çekirdekli Intel Xeon W-3175X işlemci için özel olarak tasarlanan bu kasa, güçlü donanım tutkunlarının rüyalarını görebileceği türden bir donanım desteği sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre 928 Super Tower, dikey olarak konumlandırılmış dört ekran kartını aynı anda destekleyebiliyor. Fakat satın aldığınızda kutunun içinden yalnızca bir adet PCIe kablosuz çıkıyor. Üstelik bu devasa kasada, anakarta monta edilmiş olan canavarları en etkin bir şekilde soğutmak için 12 fan bulunuyor.

InWin, yarattığı potansiyel canavarın farkında olacak ki, anakartın arkasına bir değil iki yüksek kapasiteli güç kaynağı için boşluk bırakmış. Ayrıca maksimum depolama kapasitesine ulaşmak için kasaya 6 adet 2.5 inçlik, 2 adet de 3.5 inçlik depolama birimi yerleştirebiliyorsunuz.

Şirket, nice canavarlara yuva olacak 928 Super Tower’ın ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı ancak yapılan açıklamaya göre kasanın fiyatı yaklaşık 600 dolar (~3300 TL) olacak. Yalnızca kasasına 600 dolar verdiğiniz bir sistemin kaç TL’ye mal olacağını tahmin etmek bile mümkün değil.