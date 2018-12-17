IonQ'nun Yeni Kuantum Bilgisayarı Bütün Rekorları Parçaladı

Kuantum bilgisayarların sık sık atılımlar yapmasına şahit oluyoruz. IonQ’nun yeni bilgisayarı ise bütün rekorları ayağının altında ezerek atılım gerçekleştirdi.

Kuantum bilgisayarlar konusunda rekabet yalnızca şirketler arasında değil. Kuantum bilgisayar geliştirme yöntemleri de yoğun bir rekabet halinde. Yani amaç sadece günümüzün süper bilgisayarlarını geçmek değil, bunu en iyi yolu kullanarak gerçekleştirmek.

IonQ’nun kullandığı yöntem, yakalanmış ion kuantum olarak adlandırılıyor. Firmaya göre bu yöntem, Google ve diğer firmaların üzerinde çalıştıkları silikon bazlı kuantum bilgisayarlardan daha performanslı. Şu andaki durumda haksız da sayılmazlar. IonQ’nun yeni kuantum bilgisayarı 79-kübitlik dizilerle işlem yapabiliyor. Bu sayı, Google’ın 72 Kübitlik rekorunun eskide kaldığı anlamına geliyor.

Tek kübit hata oranı %99.7 olan bilgisayar, bu alanda da rekorun sahibi. Bir önceki en iyi performans %99.5 idi. Çift kübit hata oranı ise % 99.3. Bu sayı, en yakın rakipleri için %95.

IonQ’ya göre kuantum bilgisayarlarının kullanılacakları alanlarda yapılan işlemler söz konusu olduğunda, kuantum bilgisayarlar normal bilgisayarları çoktan geride bırakmış durumda. IonQ’nun standart haline gelmesini beklediği Bernstein-Vazirani algoritması, bir bilgisayarın sadece evet/hayır soruları sorarak kodlanmış bir numarayı bulabilme yeteneğini test ediyor. 1 ile 1023 arasındaki her bir sayı için normal bir bilgisayar %0.2 başarı oranına sahip. IonQ kuantum bilgisayar ise %79 başarı oranı gösteriyor.

Kuantum Hesaplama Nedir?

Normal bilgisayarlarda 0 veya 1 mantığında işlem yapılır. Kuantum bilgisayarlarda ise durum 0 ve 1 şeklindedir. Hesaplama yaparken aynı anda hem 0 hem de 1 değerinde olan bilgisayarlar, sonucu ise 0 veya 1 olarak verirler. Bu bilgisayarların veri birimi de bit değil, kübittir.

Bu yeni hesaplama yönteminin kimya, tıp, enerji, lojistik ve yapay zeka gibi alanlarda çığır açması bekleniyor. IonQ’nun kuantum bilgisayarı, gümüşi bir nadir metal olan iterbiyum yerine yakalanmış iyon teknolojisini kullanıyor. İteribiyum iyonları havada asılı kaldıkları bir dönen sitemin içerisinde yer alıyor ve bu iyonlar, lazerler yardımıyla verilerin işlenmesi, saklanması ve geri getirilmesi için kullanılıyor.

Yakalanmış iyon teknolojisinin üstesinden gelmesi gereken daha pek çok zorluk var. Bunlar arasında yavaş işlem zamanları, cihazın büyüklüğü, doğruluk ve ölçülebilirlik de var. IonQ’nun bilgisayarlarının şirketler tarafından kullanılabilir hale gelmesi önümüzdeki yılı bulacak. Önümüzdeki aylarda, çalışma ile ilgili bir makale de yayımlanacak.

Kuantum bilgisayarların zamanı yavaş yavaş geliyor. IonQ bile en iyi kuantum bilgisayarın nasıl yapılacağını bilmediğini kabul etse de, o noktaya ulaşmamız çok da uzak gibi durmuyor.