iOS 12.0.1 Güncellemesi Kullanıcıları Çileden Çıkardı

Apple, iOS 12.0.1 güncellemesi ile işletim sistemine gizli bir özellik yayınladı. Fakat bu gizli 'özellik' kullanıcıların istemeden yanlış kişilere iMessage ile mesaj göndermesine neden oluyor.

Apple, iOS 12.0.1 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. iPhone ve iPad kullanıcılarının güncellemeden en büyük beklentisi, iOS 12 ile ortaya çıkan anlamsız hataların ortadan kaldırılmasıydı. Ancak bunun gerçekleştiğini söylemek kolay değil. iOS 12.0.1, utanç verici pek çok hata ile dolu.

Bu hatalardan en sinir bozucu olanı, Apple’ın yeni özellik olarak nitelendirdiği fakat herhangi bir açıklama yapmadığı için kullanıcıları şaşkına döndüren ve çileden çıkaran iMessage ‘özelliği’. Şu anda tüm kişiler Apple ID’ye göre otomatik olarak düzenleniyor. Dolayısı ile bir kişiye iMessage üzerinden mesaj gönderdiğinizde o mesaj o ID’ye sahip tüm kişilere gönderiliyor.

Peki bunda sorun nedir? Eğer aile üyelerinden ya da arkadaşlardan biri Apple ID’sini paylaşırsa, daha sonra gönderilecek tüm mesajlar bu ID’ye sahip tüm kullanıcılar ile paylaşılacak. Yani çok alakasız bir mesajı ‘yanlışlıkla’ eski eşinize ya da çocuğunuza gönderebilirsiniz. Dahası Apple’ın bunu düzeltmek için bir planı yok gibi görünüyor.

Peki iOS 12.0.1’deki tek sinir bozucu hata bu mu? Kesinlikle değil. Bazı iPhone kullanıcılarının raporlarına göre güncellemeyi gerçekleştiren bazı iPhone modellerinde çağrı yapılamıyor ya da çağrı alınamıyor. Yani telefonunuz, ana işlevini yerine getiremiyor. Ama Instagram Hikayeler’e bakmaya devam edebilirsiniz.

Daha da önemlisi Apple’ın yeni saray mücevherleri iPhone Xs ve Xs Max’te görülen 4G / LTE bağlantı sorunları iOS 12.0.1 güncellemesiyle de giderilememiş durumda. Buna Bluetooth, Wi-Fi bağlantı sorunları ve batarya ömrü sorunları da dahil. Evet, 10-12 bin TL verip aldığınız iPhone’larda kablosuz bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsunuz.

Geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübeler Apple’ın cihazlarda ya da işletim sisteminde yaşanan bir sorunu hızlı bir şekilde yayınlanan yazılım güncellemesi ile gidereceğini söylüyor. Fakat Apple, iOS 12.0.1 güncellemesi ile pek çok soruna çözüm getirmedi. Şirketin iOS 12.0.2 güncellemesi ile bu sorunları gidermesi umut ediliyor.