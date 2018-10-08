iOS 12.0.1 Kullanıma Sunuldu: İşte Tüm Yenilikler

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iOS'un 12.0.1 sürümü çıktı. Bu güncelleme, kablosuz şarjda problem yaşayan iPhone Xs kullanıcıların sorunlarını çözmeye odaklanıyor.

Apple, geçtiğimiz hafta bazı cihazların uykuda iken şarj olmamasına neden olan sorunu çözeceğine dair söz vermiş ve bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söylemişti. Bazı kullanıcılar ayrıca Wi-Fi ve hücresel veri arasında geçiş yaparken hat kopması gibi problemlerle karşılaştıklarından şikayet etmişlerdi.

iPhone ve iPad'ler için indirilmeye sunulan güncelleme; iPad'lerin klavye sorunlarını, video altyazılarını ve Bluetooth'un güvenlik problemlerini de düzeltiyor.
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Yeni iPhone Xs ve iPhone Xs Max kullanıcıları, ön kameranın bir yüz algıladığında fotoğrafa bir güzelleştirme efekti eklemesini de Apple'a bildirmiş olsa da güncellemenin bunu düzeltmediğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Apple bunu fotoğraf işleme algoritmasına yerleştirmiş ve değiştirilemez bir özellik olarak kullanıma sunmuş.

Yeni güncellemeyi iTunes'tan veya OTA aracılığıyla indirebilirsiniz.
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Kaynak : https://www.cnet.com/news/ios-12-0-1-now-available-aims-to-fix-iphone-xs-charging-and-wi-fi-issues/
Etiketler: apple, ios, iphone xs
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