iOS 12.1.1 Beta 2 sürümü, iOS 12 ile birlikte kaldırılan FaceTime Canlı Fotoğraflar özelliğini geri getirdi. Özellik sayesinde görüşmeler sırasında fotoğraf çekmek mümkün oluyor.

Geçtiğimiz hafta iOS 12.1.1 için ilk beta sürümünü yayınlayan Apple, arayı fazla açmadan 16C5043b yapı numarasına sahip iOS 12.1.1 beta 2’yi yayınladı. iOS beta programına katılmış olan geliştiriciler, güncellemeyi OTA olarak alacaklar. Ayrıca güncelleme birkaç gün içinde Apple Beta Yazılım Programı web sitesinde de indirime sunulacaktır.

iOS 12.1.1 Hangi Özelliği Beraberinde Getiriyor?

İOS 12.1.1 güncellemesi, iOS 12 ile birlikte kaldırılan FaceTime Canlı Fotoğraflar özelliğini geri getiriyor. Böylece iOS kullanıcıları, FaceTime görüşmeleri sırasında fotoğraf çekebilecekler. Ancak özellik varsayılan olarak devre dışı olacak. Etkinleştirmek isteyen kullanıcılar Ayarlar>FaceTime>Canlı Fotoğraflar’ı ziyaret edebilirler.

Bunun dışında FaceTime, küçük bir arayüz güncellemesi alıyor ve ekranın altında bulunan efektler, sessiz, kamerayı çevir ve görüşmeyi bitir seçenekleri yeniden tasarlanıyor. Son güncelleme ise iPad kullanıcıları için geliyor ve Apple Haberler uygulamasında haber okuyan kullanıcılar, bu sırada yan çubuğu görmek zorunda kalmıyorlar.