Apple, geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan iOS 12.1'in üçüncü güncellemesini resmen yayınladı.

Apple, bugün itibarı ile kullanıcılarına iOS 12'nin üçüncü minor güncellemesini sundu. Birçok yenilikle birlikte bilinen bilinen bugları ve hataları da gideren güncellemede, Canlı Fotoğraflar, eSIM desteği ve yeniden tasarlanan FaceTime, ilk göze çarpan detaylar oluyor.

iOS 12.1.1 ile Gelen Yenilikler ve Düzeltmeler

iPhone XR, XS ve XS Max için birçok operatöre eSIM ile birlikte DUAL SIM desteği

FaceTime aramalarında tek dokunuşlar kamera değiştirebilme özelliği

iPhone XR'da Haptic Touch özelliğini kullanarak bildirim ön izlemesi

İkili FaceTime konuşmalarında Canlı Fotoğraflar desteği (Ayarlar>FaceTime>Canlı Fotoğraflar)

iPad'de Haberler uygulamasındayken yan paneli gizleyebilme.

Bazı kullanıcıların Visual Voicemail indirememesi sorunu giderildi.

Çince ve Japonca yazarken Mesajlar uygulamasının metin önerisi yapmaması sorunu giderildi.

Sistem saatinin bölgelere göre otomatik güncellememesi sorunu düzeltildi.

iOS 12.1.1 ile birlikte; macOS Mojave 10.14.2, tvOS 12.1.1 ve HomePod 12.1.1 güncellemeleri de bugün kullanıcılara sunuldu. Ancak watchOS 5.1.2 henüz ufukta görünmüyor.