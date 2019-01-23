iOS 12.1.3 Yayınlandı: İşte Apple'ın Sunduğu Yenilikler

Apple, mobil işletim sistemi iOS için yılın ilk güncellemesini yayınlayarak 12.1.3 sürümüne yükseltti. Peki güncelleme ile birlikte iOS cihazları hangi yenilik ve geliştirmeler bekliyor?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, yılın ilk iOS güncellemesini yayınladı. iOS 12.1.3 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, mobil işletim sistemine yeni bir özellik getirmiyor olsa da kullanıcıların sinirini bozan bazı hataları düzeltiyor. iOS 12.1.3 ile birlikte gerçekleşen hata düzeltmeleri ve geliştirmeler şu şekilde;

Mesajlar uygulamasında Detaylar görünümde fotoğraflar arası geçişte yaşanan hata giderildi.

Paylaşım sayfasından fotoğraf gönderdikten sonra görselin çizgili olması sorunu giderildi. 2018 model iPad Pro’yu harici ses aygıtlarına bağladığınızda oluşan ses bozulması giderildi.

Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR ile bağlantı kesme sorunu giderildi.

iMessage’da bir kişi ile paylaşılan medya dosyalarına bakarken listenin karışması sorunu giderildi.

Apple, WWDC 2019 etkinliğinde mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olan iOS 13’ü tanıtmaya hazırlanıyor. Bu nedenle şirketin yeni iOS 12 sürümlerinde büyük bir özellik getirmesini beklemek biraz hayalcilik olur. iOS 12.1.3 güncellemesini hala almadıysanız Ayarlar uygulamasından güncellemeyi manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz.