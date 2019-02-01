Apple, FaceTime'da ortaya çıkan inanılmaz güvenlik açığının ardından kolları sıvadı ve iOS 12.1.4 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Gelen bilgilere göre güncelleme bu hafta kullanıcılara sunulacak.

30 Ekim’den bu yana herhangi bir iOS güncellemesi gerçekleştirdiniz mi? Bu önemli bir soru çünkü Apple, bu hafta gerçekleştirdiği açıklamada iOS 12.1 ve üzeri herhangi bir iOS sürümünü yükleyen kullanıcıların iOS tarihinin en büyük hatasına maruz kaldıkları konusunda uyardı. Ancak çözüm, çok yakında gelmek üzere.

Apple merkezli bir blog sitesi olan MacRumors, Apple’ın kullanıcıların bilgisi dışında iPhone’larda bulunan resim ve videoların görüntülenmesini sağlayan FaceTime hatasını gidermek için iOS 12.1.4 güncellemesi üzerinde çalıştığını keşfetti. Apple, şu an için hataya neden olan Grup FaceTime özelliğini devre dışı bırakmış durumda.

MacRumors, söz konusu güncellemeyi web siteyi ziyaret eden iOS 12.1.4 yüklü bir iPhone sayesinde keşfetti. Daha da önemlisi iOS 12.1.4 halka açık ya da beta test sürecinde değil. Yani bu cihaz, iOS 12.1.4 güncellemesinin final sürümünü kullanıyor olabilir ve Apple, güncellemeyi bu hafta içinde yayınlayabilir.

iOS 12.1.4 herhangi bir güvenlik açığına ya da başka bir soruna sahip olacak mı şu an için bilmiyoruz ancak ne olursa olsun yüklenmesi gereken bir güncelleme. Zira en azından mevcut açıkları gidereceğini biliyoruz. Ne yazık ki şu an için konuyla ilgili olarak FaceTime açığını kapatacağından başka bilgiye sahip değiliz.