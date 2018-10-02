Bu sabah kullanıma sunulan iOS 12.1'in ikinci beta sürümü; iPhone Xs, Xs Max ve diğer iOS cihazlarını etkileyen şarj sorunu için bir düzeltme içeriyor.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni iPhone cihazların ardından keşfedilen ve hafta sonu sıkça dile getirilen şarj hatası, bazı iPad ve iPhone cihazlarda ekran etkinleştirilmeden hızlı şarja geçişi reddetmesine sebep olmaktaydı. Yeni kaynaklardan gelen haberlere göre iOS 12.1 Beta 2 sürümü bu sorunu çözüyor. Yani artık cihaz sahipleri telefonlarını şarja taktıktan sonra tekrardan şarj olup olmadığına bakmak zorunda kalmayacaklar.

Bu hata her iPhone ve her iPad cihazda bulunmuyordu. Zaten bu hatanın bulunduğu cihaz sahipleri yukarıda bahsettiğimiz sorunu yaşadıkları için durumu hemen fark ettiler. Bu sorun ilk başta iPhone Xs ve Xs Max cihazlarında ortaya çıkmış olsa da kısa süre içerisinde, sadece bu iki cihazda değil yayılmış bir şekilde iOS 12 çalıştıran pek çok cihazda bulunduğu ortaya çıktı. Pek hoş bir durum olmasa dahi, Apple kısa bir sürede hızlıca bu konuya el attı.

Bu tür yazılımsal sorunlarla Apple sık sık gündeme geliyor. Bu sorunları her ne kadar hızlı aşsalar dahi, yine de bu problemlerin sıklığı kullanıcıların gözüne batmakta. Herkesin hemfikir olduğu konu ise, artık bu tür konularda daha dikkatli ve birkaç gün yerine birkaç saatte çözüm getirebilecek seviyeye gelmeleri.