iOS 12.1, Grup FaceTime ile Bugün Yayınlanacak

Apple, gerçekleştirdiği açıklama ile pek çok yeni özelliği iPhone ve iPad kullanıcılarına kazandıracak olan yeni iOS 12.1 güncellemesinin bugün kullanıcılara yayınlanacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, mobil işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 12.1’in bugün Brooklyn’da düzenlenecek ve yeni Mac ve iPad Pro modellerinin tanıtılacağı düşünülen etkinliğin hemen ardından TVOS, watchOS ve macOS güncellemeleri ile birlikte yayınlanacağını duyurdu.

Peki iOS 12.1 ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları hangi yeni özelliklere kavuşacaklar?

Öncelikle grup FaceTime görüşmeleri nihayet geliyor. Artık 32 kişiye kadar konferanslarda görüntülü görüşme gerçekleştirebileceksiniz. Görüşme sırasında konuşan kişiler ekranın ortasında yer alırken, pasif durumda olan kişiler ekranın altında görüntülenecek.

Bununla birlikte iOS 12.1, 70 yeni emojiyi iOS kullanıcıları ile buluşturuyor. Böylece artık duygularınızı ifade edebileceğiniz daha fazla emoji bulabileceksiniz. Donmak, kutlama yapmak, gözleri dolmak gibi eylem emojilerinin yanı sıra papağan, kanguru gibi bazı yeni hayvanlar de emoji kütüphanesine eklendi. Tam listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Apple’ın iOS 12.1 ile birlikte kullanıma sunduğu bir diğer özellik ise eSIM desteği oldu. Artık iPhone Xs ve iPhone XR kullanıcıları cihazlarına taktıkları fiziksel SIM kart dışında eSIM desteği ile birden fazla hattı aynı anda iPhone’larına bağlayabilecekler. Böylece iPhone’lara resmi olarak Çift SIM desteği gelmiş olacak.