Apple, iOS 12.1 sürümünü kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Peki iOS 12.1, Apple mobil işletim sistemine hangi yeni özellikleri kazandıracak?

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde Apple kullanıcılarına iOS 12 ile birlikte mobil işletim sistemine kazandıracağı yeni özellikleri tanıtmıştı. Bu özelliklerin bazıları, Eylül ayında yayınlanan ilk iOS 12 sürümü ile iPhone ve iPad’ler geldi. Bazıları ise kullanıcılar ile buluşmak için ileriki iOS 12 sürümlerini bekliyor.

Apple, iOS 12.1’in 5. beta sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. 5. beta sürümü ile birlikte iOS 12.1’in iPhone ve iPad’lere hangi özellikleri kazandıracağını da öğrenmiş olduk. Yeni emojiler, grup FaceTime görüşmeleri ve dahası… İşte iOS 12.1 ile birlikte gelecek birbirinden muhteşem 7 özellik.

1- 70’ten Fazla Yeni Emoji

Apple, iOS 12.1 ile birlikte mobil işletim sistemine toplam 146 yeni emoji ekliyor. Ancak bunların büyük çoğunluğu mevcut emojilerin farklı cilt tonlarındaki halleri olduğundan 70+ yeni emoji ekliyor diyebiliriz. Ayrıca Apple, bazı emojilerin görünüşlerinde de değişikliğe gidiyor. Artık telefon emojisi ana ekran tuşu bulunan çerçeveli iPhone’lar yerine çentikli iPhone’ları gösteriyor.

2- Grup FaceTime Görüşmeleri Nihayet Geldi

iOS 12’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri olan 32 kişiye kadar grup görüntülü görüşme özelliği, iOS 12.1 ile birlikte kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu özellik ile birlikte 2 kişiden 32 kişiye kadar görüntülü görüşme başlatabileceksiniz.

3- eSIM Resmen Devreye Giriyor

Apple, cihazın içinde bulunan dahili SIM kart ile kullanıcılara operatörlerindeki tarifelerini eSIM adı verilen teknoloji ile SIM kart kullanmadan faydalanma fırsatı sunuyor. Ayrıca eSIM ile tek bir iPhone’a aynı anda iki hat bağlamak da mümkün oluyor. Fakat eSIM’in Türkiye’de kullanılmadığını belirtelim.

4- Tam Zamanlı Derinlik Kontrolü

iOS 12.1 ile birlikte iPhone kullanıcıları, fotoğrafların derinlik kontrolünü yalnızca fotoğraf çektikten sonra değil, fotoğraf çekimi sırasında da ayarlayabilecekler.

5- Kilit Ekranında El Feneri ve Kamera Sesi

Apple, kilit ekranında açılan el feneri ve kamera sesini güncelledi. Böylece artık kullanıcıları rahatsız eden kötü açılış sesi yerine daha metalik ve kulağa hoş gelen bir ses duyacaksınız.

6- Apple Watch Değişiklikleri

Apple Watch sahibiyseniz artık Face Gallery uygulamasının altında yeni bir renk göreceksiniz. Böylece tek bir dokunuş ile görüşmeler sırasında sesi hoparlöre verebileceksiniz.

7- Beautygate Sorunu Düzeltildi

iPhone Xs ve iPhone Xs Max sahipleri, cihazlarında bulunan Beautygate yazılımının yüzlerini fazla pürüzsüzleştirdiğinden yakınıyorlardı. Apple, bu soruna da bir el attı ve Beautygate hatasını düzeltti.