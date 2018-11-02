iOS 12.1'in Yeni Emojileri WhatsApp Android'e Geldi

Unicode Version 11 ile birlikte yayınlanan yeni emojiler, iOS 12.1'in ardından şimdi de WhatsApp Android sürümüne geliyor. Android beta kullanıcıları, yeni emojileri kullanmaya başladılar bile.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, Google Play Beta Programı aracılığı ile beta uygulamasını güncelledi ve 2.18.338 sürümüne yükseltti. Peki WhatsApp, son güncelleme ile Android beta katılımcılarına hangi yeni özelliği sundu?

WhatsApp, 2.18.338 beta sürümü ile birlikte Emojipedia tarafından yayınlanan ve kısa süre önce iOS 12.1 güncellemesi ile Apple klavyesine de eklenen Unicode Version 11’deki yeni emojileri Android mobil uygulamasına ekledi.

Eklenen yeni emojiler, uygulamayı 2.18.338 sürümüne güncelleyen tüm WhatsApp Android Beta kullanıcıları tarafından görülebilir ve kullanılabilir. Fakat gönderdiğiniz kişi bu WhatsApp sürümüne sahip değilse emojileri göremeyecektir.