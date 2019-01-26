iOS 12.2, Kapalı Kalma Süresini Özelleştirme İmkanı Veriyor

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 12.2 geliştirici beta sürümünü yayınladı ve yeni sürüm ile gelecek özellikler de ortaya çıkmış oldu. Daha önce sizlerle paylaştığımız özelliklere ek olarak iOS 12.2, Downtime kapalı kalma özelliğinin haftanın farklı günleri için özelleştirilebilmesine imkan verecek.

Yalnızca seçtiğiniz uygulamaların çalışmasına ve aramaların gelmesine izin veren Downtime kapalı kalma süresi özelliği, iOS 12 ile birlikte kullanıcılara sunulmuştu. Artık bu özellik haftanın günlerine göre programlanabilecek. Kullanıcılar böylece Screen Time ile sunulan bu özelliği daha ayrıntılı şekilde kontrol edebilecek.

Eski sürümde kullanıcılar belli günlerde çalışmasını istemediği uygulamaları kapatmak için gün başında ve gün sonunda elle ayar yapmak zorunda kalırken, yeni özellik sayesinde yalnızca 1 kez planlama yapılarak tüm haftanın Downtime programı hazırlanmış olacak. Özellikle çalışanların izin günlerinde bildirim gelmesini istemediği uygulamalardan kurtaracak bu özellik, şimdiden birçok kullanıcının beğenisini toplamış durumda.

Bu özelliği kullanmak için öncelikle cihazınızın iOS 12.2 beta sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Eğer bu sürüme sahip bir cihaz kullanıyorsanız, Ayarlar>Screen Time>Downtime yolunu izleyerek haftalık programınızı özelleştirebilirsiniz. Ayrıca iOS 12.2 beta sürümü ile gelen yeniliklerin tamamına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Downtime özelliği yalnızca iPhone'larda değil, iCloud'a bağlı tüm cihazlarınızda senkronize olarak çalıştığından dolayı, Apple'ın farklı cihazlarına sahipseniz bu planlamayı bir kez yapmanız yeterli olacaktır. iOS 12.2 beta sürümüyle gelen özelliklerin, zaman içinde değişebileceğini de ekleyelim. Yeni iOS sürümünün getirdiği özelliklerde nelerin değişeceğini ve nelerin ekleneceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz.