Apple, stabilite yolunda attığı adımlara bir yenisini ekledi. iOS 12, final sürümüne yaklaşırken son güncellemelerinden birini aldı.

ABD'nin teknoloji devi Apple'dan iOS için bir güncelleme daha geldi. İçerisinde birçok yeniliği barındıran yeni beta sürümü, iOS 12 Beta 10'un yayınlanmasından yalnızca 4 gün sonra iOS 12 Beta 11 olarak kullanıma sunuldu.

Bununla yetinmeyen Apple, sırf geliştiricileri değil normal kullanıcıları da düşündü. Yeni sürümle birlikte herkes tarafından kullanılabilen iOS 12 Public Beta 9 da yayınlandı. Yani iOS 12 Beta 11 yalnızca geliştiriciler tarafından kullanılabiliyorken, iOS 12 Public Beta 9 herkes için yayınlandı.

Son güncellemeyle birlikte büyük bir değişime uğrayan iOS 12'ye Animojiler, Siri ile ilgili kısayollar, ekran saati ve bildirimleri gruplandırma gelmişti. Yeni iPhone'ların duyurulacağı eylül ayına günler kalması dolayısıyla yeni güncellemede çok büyük bir değişim görebilmek pek de mümkün değil. Bu yüzden bu güncelleme, iPhone kullanıcılarını birazcık hayal kırıklığına uğratabilir.