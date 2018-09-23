Her yeni yazılım güncellemesiyle karşımıza birçok yeni özellik çıkıyor. iOS 12 de bir istisna değil. Gruplanmış Bildirimler, Ekran Zamanı ve fotoğraf efektleri gibi büyük şeyleri görmüş olabilirsiniz ancak bir güncellemeyi güzel güncelleme yapan, küçük şeylerdir.

Sizler için araştırdık, bulduk. İşte iOS 12'de gizli kalmış 10 özellik:

1. Face ID Alternatif Görünüm

Apple'ın TrueDepth Sensörü, Face ID'nin düzgün çalışabilmesi için gerekli. Ancak bazen güneş gözlüğü taktığınızda, fazla makyaj yaptığınızda ya da peruk taktığınızda olması gerektiği gibi çalışamayabiliyor.

Şimdi ise orijinal taramanızı silmeden yeni bir yüz taraması yapabileceksiniz. Ayarlar > Fade ID ve Passcode > Kimlik Doğrulama yolunu takip edip Alternatif Görünüm Oluşturun'a basmanız yeterli.

2. Otomatik Doğrulama Kodları

Her ne kadar iki adımlı doğrulama sistemi, tekliye göre daha güvenli olsa da kullanıcı için bazen yorucu bir sistem olabiliyor. iOS 12 ise otomatik doldurma sistemi ile bunu biraz daha kolay kullanılabilir hale getiriyor.

3. AirDrop Parolaları

Şifrenizi mi paylaşmak istiyorsunuz? Artık bir şifreye uzun basıp çıkan AirDrop simgesiyle şifrenizi arkadaşınıza kolayca gönderebileceksiniz.

4. USB Aksesuarlarını Kilitleyin

iPhone'nunuzun kilidini kapamak demek, siz yokken Lightning girişinden takılan aksesuarlara da izin vermemek demek. Eğer telefonunuz olur da çalınırsa, bu özellik teorik olarak hırsızın üçüncü parti uygulamalarını kullanmasını engelliyor. Ayarlar > Face ID ve Passcode > USB Aksesuarları yolunu izleyip özelliği aktif edebilirsiniz.

5. Apple Music'te Şarkı Sözü Arama

Bazen şarkının sözleri aklınıza gelir de ismi gelmez ya... İşte bu özellik tam böyle durumlar için.

6. Bildirimleri Sessize Alma

Rahatsız Etme modu her ne kadar kullanışlı olsa da onu kapatmak, söylenildiği kadar kolay olmayabiliyor; çünkü kolayca unutuluyor. Ancak şimdi Kontrol Merkezi'ndeki gerekli tuşa uzun süre basarak 3 yeni önceden ayarlanmış ayarı bulabilecek; böylece daha rahat edeceksiniz. Eğer Siri yakınlarda bir etkinliğiniz olduğunu anlar ise, Rahatsız Etme modunu açmak isteyip istemediğinizi soran bir bildirim de gönderebiliyor olacak.

7.Bildirimleri Sessizce İletin

Bazı uygulamalar çok fazla bildirim gönderebiliyor; içinde işe yarayanları da olduğu için uygulamanın tüm bildirimlerini de kapatamıyorsunuz. Sessizce İlet özelliği ise burada devreye giriyor. Ekranınızda size göstermeden doğrudan Kontrol Merkezi'ne gönderen özellikle beraber daha rahat bir görünüm oluşmuş oluyor.

8. AirPods Kullanarak Daha İyi Duyun

Apple Live Listen özelliğiyle iPhone'u AirPods kullanıcıları için bir mikrofona dönüştürüyor. Böylece işitme problemi olanlar, görüşme yaparken daha az zorlanacak.

9. iPhone X'da Uygulamaları Kapatmak için Kaydırın

iOS 11'de iPhone X kullanıcıları için uygulama kapatmak tam bir zorluktu. Çoklu uygulama penceresine gelmeniz, uygulamaya basılı tutmanız, sonra kapatmanız gerekiyordu. Ancak Apple bunun saçmalığını görmüş olacak ki daha önceki mantığa döndü. Bu sefer sadece bir kez kaydırmanız yeterli olacak.

10. iOS Artık Güncellemeleri Kendisi Halledebiliyor

iOS 12'ye manuel olarak güncellemeniz gerekse de sonraki iOS sürümleri için bunu yapmanıza gerek yok. Artık sistem bunu sizler için yapacak. Elbette bu özelliği dilediğiniz takdirde kapatabileceksiniz.