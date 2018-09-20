iOS 12 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, rehber uygulamasının sağ kenarında bulunan harf listesinden h harfinin silindiğini iddia ettiler. Bazı kullanıcılar ise H harfinin olduğu yerde durmaya devam ettiğini söylüyorlar.

Apple, iOS 12 ile birlikte iPhone kullanıcılarını pek çok yeni özellikle tanıştırırken, cihazların performansını da hatırı sayılır miktarda artırmayı başardı. Fakat Apple’ın performans ve yeni özelliklere bu denli odaklanması, bazı hataların gözden kaçmasına neden olabilir.

Bazı iOS 12 kullanıcılarının sosyal medyada gerçekleştirdikleri şikayete göre Apple, iOS 12’nin rehber uygulamasında küçük bir hatayı gözden kaçırmış. Rehber uygulamasında ekranın sağ tarafında bulunan harf listesinde ‘h’ harfi yer almıyor.

Bunun ölümcül bir hata olduğunu söylemek zor. Ancak rehberi açtığınızda direkt olarak ‘h’ harfi ile başlayan isimlere ulaşmak istediğinizde ‘ı’ harfine basıp listeyi aşağı kaydırmanız gerekiyor. Muhtemelen Apple, yayınlayacağı ilk güncelleme ile bu hatayı ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca söz konusu ‘harf kaybolma’ hatası tüm kullanıcıları etkilememiş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, Hatanın yalnızca Türkçe dil seçeneğini etkilediğini dile getirirken, Türkçe dil seçeneğini kullanan bazı kullanıcılar da sorunu yaşamadıklarını dile getirdiler.

Her ne olursa olsun şu an için bazı kullanıcıların iPhone’larında rehber kısayollarında ‘h’ harfi bulunmuyor. Apple, şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı fakat şirket, konuyu öğrenir öğrenmez bir sonraki güncellemede hatayı düzeltmek için çalışmalara başlayacaktır.