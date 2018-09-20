iOS 12, iPhone X Kullanıcılarını Çıldırtan Hatayı Düzeltti

iPhone X kullanıcıları, herhangi bir ekran görüntüsü almak için güç tuşu ile ses açma tuşuna aynı anda basıyordu. Fakat bu iki tuşun simetrik konumu, bazen istemsiz ekran görüntüleri alınmasına neden oluyordu. iOS 12, bu duruma bir çözüm getirdi.

Apple, iPhone X ile birlikte ilk kez telefonlarından ana ekran tuşunu kaldırdı. Bu da iPhone X kullanıcılarının farklı bir yöntemle ekran görüntüsü alacağı anlamına geliyordu. Apple, bunun için pratik bir kısayol oluşturdu; güç ve ses açma tuşlarına aynı anda bastığınızda ekran görüntüsünü kolaylıkla alabiliyordunuz.

Bu son derece pratik yöntem, bazı sorunları da beraberinde getirdi. iPhone X’larda ses açma ve güç tuşları simetrik bir şekilde cihazın iki yanında duruyordu. Yani iPhone X’u eline alan bir kullanıcı ilk olarak parmağını güç ve ses açma tuşlarının üzerine koyuyordu. Dolayısı ile Fotoğraflar uygulaması onlarca kilit ekranı ekran görüntüsü ile dolup taşıyordu.

Apple, kullanıcıların sinirlerini zıplatan bu soruna iOS 12 ile birlikte bir çözüm getirdi. Artık iPhone’unuz, ekran kilitliyken ve cihaz uykudayken ekran görüntüsü almıyor. Dolayısı ile artık ekranı uyandırmaya çalışırken yanlışlıkla ekran görüntüsü almak gibi bir sorununuz olmayacak. Fakat cihaz kilidini açtıktan sonra yanlışlıkla ekran görüntüsü almaya ya da ekran görüntüsü almaya çalışırken cihazı kilitlemeye devam edeceksiniz.