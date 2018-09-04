iOS 12 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple, iOS 12'nin ne zaman yayınlanacağını henüz açıklamadı ancak geçmiş yıllardaki yayın tarihleri, iOS 12'nin ne zaman yayınlanacağı konusunda ciddi ipuçları sağlıyor.

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC 2018 etkinliği ile birlikte mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12’yi tanıtmıştı. iPhone’lara Memoji, Ekran Süresi, Siri Kısayollar gibi özellikler getiren iOS 12, beta sürümündeki son günlerini geçiriyor. İLGİLİ HABER WhatsApp iOS Uygulamasına Şüpheli Link ve Bildirim Genişletme Özelliği Geldi Apple, iOS 12’nin kararlı sürümünü kullanıcılara ne zaman yayınlayacağını resmi olarak açıklamadı. Fakat elimizdeki bilgiler, Apple’ın iOS sürüm yükseltmesini hangi gün gerçekleştireceğini tahmin edebilmemiz için yeterli ipuçlarını sağlıyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 7 Eylül tarihinde tanıtılmıştı ve iOS 10, 13 Eylül Salı günü yayınlandı.

iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus, 12 Eylül tarihinde tanıtılmıştı ve iOS 12, 19 Eylül Salı günü yayınlandı. İLGİLİ HABER Apple'ın Yeni Yakışıklısı 6.5 inçlik iPhone Xs'i Gösteren Konsept Video Apple, 2018 model iPhone’ların lansmanını 12 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Önceki yıllardan elde ettiğimiz referanslara bakacak olursak şirketin mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12’yi, 18 Eylül Salı günü yayınlayacağını söyleyebiliriz.

Kaynak : http://www.iphonehacks.com/2018/09/ios-12-release-date-public.html

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