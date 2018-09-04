iOS 12 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC 2018 etkinliği ile birlikte mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12’yi tanıtmıştı. iPhone’lara Memoji, Ekran Süresi, Siri Kısayollar gibi özellikler getiren iOS 12, beta sürümündeki son günlerini geçiriyor.
Apple, iOS 12’nin kararlı sürümünü kullanıcılara ne zaman yayınlayacağını resmi olarak açıklamadı. Fakat elimizdeki bilgiler, Apple’ın iOS sürüm yükseltmesini hangi gün gerçekleştireceğini tahmin edebilmemiz için yeterli ipuçlarını sağlıyor.
- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 7 Eylül tarihinde tanıtılmıştı ve iOS 10, 13 Eylül Salı günü yayınlandı.
- iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus, 12 Eylül tarihinde tanıtılmıştı ve iOS 12, 19 Eylül Salı günü yayınlandı.
Apple, 2018 model iPhone’ların lansmanını 12 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Önceki yıllardan elde ettiğimiz referanslara bakacak olursak şirketin mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12’yi, 18 Eylül Salı günü yayınlayacağını söyleyebiliriz.