iOS 12'nin Çok Az Kullanıcının Bildiği 4 Gizli Özelliği

iOS 12, bazı bariz iyileştirme ve özellikler getiriyor olsa da bazı özellikler herkes tarafından fark edilemeyecek kadar küçük olabiliyor. İşte çok az kullanıcının fark edebildiği 4 iOS 12 özelliği.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12’yi geçtiğimiz günlerde tanıttı. Hem Apple, hem de bizim gibi teknoloji siteleri, iPhone, iPad ve iPod kullanıcılarının iOS 12’nin tüm özelliklerini keşfedebilmesi için Apple tarafından açıklanan tüm bilgileri siz değerli takipçilerimize aktardık. Fakat hala, çok az kullanıcı tarafından fark edilen bazı gizli özellikler bulunuyor. İşte çoğu kullanıcının gözünden kaçan 4 gizli iOS 12 özelliği:

1- iPhone X’unuzu Paylaşın

Apple, iPhone X ile birlikte Touch ID’ye veda etti ve kullanıcının yüzünü 3 boyutlu olarak tarayan Face ID teknolojisine geçiş yaptı. Fakat sorun şu ki tek bir iPhone X’a bir kişinin yüzünü kaydedebiliyordunuz. Yani cihazınızı güvendiğiniz birinin eline verseniz bile siz olmadan ekran kilidini açması mümkün değil.

iOS 12, bazı kullanıcıları sinir eden bu durumun önüne geçiyor. Artık Face ID’ye ikinci bir kişinin yüzünü kaydedebilirsiniz. Böylece herhangi bir sebepten dolayı cihazını farklı bir kişinin kontrolüne veren kullanıcılar, ekran her kilitlendiğinde yeniden yüzlerini taratmak zorunda kalmayacaklar.

2- 3D Touch ile Hızlı Menüler

3D Touch, kullanıma sunulduğu günden bu yana ciddi şekilde gelişme kaydetti ve Apple, iOS 12 ile birlikte bu gelişimi sürdürüyor. Artık Kamera uygulamasına güçlü bir şekilde dokunduğunuzda ‘selfie çek, QR kod tara, fotoğraf çek, video kaydet’ gibi uygulamanın başlıca ayarlarını görüntüleyebileceksiniz. Elbette ki bu güncelleme Kamera uygulaması ile sınırlı kalmıyor. Pek çok dahili iPhone uygulamasının yanı sıra Slack, YouTube gibi üçüncü parti uygulamalar da 3D Touch’ın yeni hızlı menüler özelliğini destekliyor.

3- Klavyeyi Dokunmatik Yüzeye Dönüştürün

Dürüst olalım ki bu özellik iPhone’larda zaten mevcuttu. Sadece Apple, iOS 12 ile birlikte işleri biraz daha kolay hale getirdi. Artık imleci, metnin herhangi bir yerine götürmek için tek yapmanız gereken parmağınızı boşluk tuşunun üzerinde basılı tutmak ve sonra imleci sürüklemek.

4- Podcast Düğmelerini Özelleştirme

Artık Apple kullanıcıları Podcast’larının tuşlarını özelleştirebilecek. Böylece bir şarkı çalıyorken tuşa bastığınızda kaç saniye ileri ya da geri saracağını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Podcast uygulamasının ayarlarına gitmek ve istediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirmek.