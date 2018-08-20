Bundan kısa bir süre önce yayınlanan iOS 12 Beta 8 sürümü, bugün çıkan yeni güncelleme ile yerini Beta 9’a bıraktı.

iOS 12’yi en iyi şekli ile kullanıcılarına sunmak isteyen iOS geliştiricileri, kısa zaman araklıkları ile yeni Beta sürümleri çıkarıyorlar. Şimdiye kadar çıkmış olan 8 Beta sürümüne bugün bir yenisi daha eklendi. Geliştiricilerin uygulamanın gidişatını görmeleri açısından büyük önem taşıyan yeni sürümler, Apple tarafından geliştirici ekibine dahil olan kullanıcılara sunuluyor.

Kayıtlı Apple geliştiricileri tarafından Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek OTA ile indirilebilecek olan yeni sürüm, bazı hatalarla gelebilir. Harita uygulamasına ihtiyaç duyan kullanıcıların özellikle uyarıldığı sürüm, Trafik seçeneğinin kapatıp açılması sonucu muhtemelen çözülecektir.

Buna ek olarak Ekran Süresi için de bazı eksik noktaların olduğunu belirten geliştiriciler, bu özelliğinde kapatılıp yeniden açılmasını öneriyor. Karmaşık bir adım yerine sadece kapatıp açma işleminin uygulanmasının yeterli olacağını belirten geliştiricilerin, sürüm hakkında başka bir uyarısı da bulunmuyor. Bakalım Beta sürümleri hangi güncelleme ile son bulacak.